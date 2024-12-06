Sağlık Harcamalarının Dağılımı

Genel devlet harcamaları , toplam sağlık harcamalarının %77,5'ini oluşturdu ve 964 milyar 355 milyon TL ile önceki yıla göre yüzde 108,1 artış kaydetti.

, toplam sağlık harcamalarının oluşturdu ve ile önceki yıla göre yüzde artış kaydetti. Özel sektör harcamaları , yüzde 95,3 artarak 279 milyar 883 milyon TL oldu.

, yüzde artarak oldu. Sağlık harcamalarının alt bileşenlerinde, en büyük payı Sosyal Güvenlik Kurumu (%42,1) ve merkezi devlet bütçesi (%34,8) aldı.

Kişi Başına Sağlık Harcamaları Yükseldi

Kişi başına düşen sağlık harcaması, 2022’de 7.141 TL iken 2023'te yüzde 104,2 artışla 14.582 TL'ye yükseldi. Bu değer, dolar bazında da yüzde 44 artarak 621 dolar olarak kaydedildi. Artışlar, sağlık sektöründe genişleyen yatırımların ve iyileştirilen hizmetlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hastaneler En Büyük Paya Sahip

2023’te sağlık harcamalarının %52,5’i hastanelerde gerçekleştirildi. Bu oranı, %20,6 ile perakende satış yapan tıbbi malzeme sunucuları ve %10,7 ile ayakta bakım hizmeti sunan kurumlar izledi. Bu dağılım, sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde kurumsal altyapılar üzerinden sağlandığını gösteriyor.

Cari Sağlık Harcamaları ve Yatırımlar

Cari sağlık harcamaları yüzde 104,1 artışla 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL oldu. Sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 114,9 artarak 109 milyar 343 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu, altyapı ve teknolojik gelişime yapılan önemli harcamaların bir yansıması.

Ekonomiye Katkısı Artıyor

Toplam sağlık harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2022’de %4,0 iken, 2023’te %4,7'ye çıktı. Bu artış, sağlık sektörünün ekonomideki büyüyen payını gözler önüne seriyor. Hanehalkı tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının oranı ise yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarındaki bu artış, hem sağlık sektörünün gelişimini hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimindeki iyileşmeyi gösteriyor. Özellikle devletin sağlığa ayırdığı bütçenin büyümesi, bu alanda sürdürülebilir bir kalkınmayı destekliyor.