Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre KVDB stokuise 224,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı borç arttı, TCMB yükümlülükleri geriledi

Kasım ayında bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 artışla 73,8 milyar ABD dolarına yükseldi. Buna karşılık, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 8,7 oranında azalarak 25,2 milyar ABD dolarına geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 1,7 artışla 8,2 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatı yüzde 2,3 azalarak 18,9 milyar ABD dolarına indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 1,0 düşüşle 20,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı gruba ait TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 3,4 artarak 25,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Diğer sektörlerin borcu sınırlı geriledi

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, Kasım ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 64,7 milyar ABD doları düzeyinde kaydedildi. Bu kalem altında, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,9 azalışla 58,7 milyar ABD dolarına gerilerken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 8,4 artışla 6,0 milyar ABD dolarına çıktı.

Borçların döviz dağılımı

KVDB stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde; borcun yüzde 34,2’sinin ABD doları, yüzde 27,2’sinin Euro, yüzde 24,0’ünün Türk lirası ve yüzde 14,6’sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre görünüm

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 67,5 milyar ABD dolarına yükselirken, Merkez Bankası ve Genel Yönetim yükümlülükleri 31,7 milyar ABD dolarına geriledi.