Garanti BBVA Portföy, yatırım fonlarında ulaştığı ölçekle sektörde önemli bir kilometre taşına daha imza attı. 15 Ocak 2026 tarihli TEFAS verilerine göre, Garanti BBVA Portföy’ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon TL büyüklük eşiğini aşarak önemli bir seviyeye ulaştı.

Farklı risk ve getiri profillerine sahip yatırım fonlarıyla, bireysel ve kurumsal yatırımcılara profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunan Garanti BBVA Portföy, bu büyüklüğe; yatırımcı güveni, güçlü ölçek ve aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla ulaştı. Şirket, farklılaşabilen piyasa koşullarına adapte olabilen uzmanlık yaklaşımıyla, yatırımcıların uzun vadeli finansal hedeflerine giden yolda onlara eşlik etmeyi sürdürüyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Garanti BBVA Portföy’ün yatırım fonlarında 1 trilyon TL’yi aşan büyüklüğe ulaşmasını, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin ve uzun vadeli değer yaratma odağımızın somut bir göstergesi ve sonucu olarak görüyoruz. Aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla, farklı piyasa koşullarında yatırımcılarımızın birikimlerini uzmanlıkla yöneten bir yapı inşa ettik. Güçlü sermaye yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal yönetimimizle, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı ve yatırımcılarımız için özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Güçlü bir referans noktası

Yatırım fonları aracılığıyla yatırımcıların birikimlerini farklı varlık sınıflarında değerlendirmelerine imkân tanıyan Garanti BBVA Portföy, ulaştığı bu ölçekle hem yatırımcılar hem de sermaye piyasaları açısından güçlü bir referans noktası oluşturuyor. Şirket, güven, istikrar ve profesyonellik temelinde şekillenen portföy yönetimi anlayışıyla yatırımcıları için uzun vadeli değer yaratmayı sürdürüyor.