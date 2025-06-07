Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Türkiye, yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarıyla Gabar sahasında yaklaşık 1 milyar varillik dev bir petrol rezervine ulaştı. Türk Petrol Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 2025 yılı sonuna kadar üretim kapasitesini daha da artırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gabar: Türkiye’nin En Verimli Petrol Sahası Haline Geldi

İlk kuyunun 10 Mayıs 2021'de faaliyete geçmesiyle başlayan süreçte, Gabar petrolü 36 ila 41 API gravite değeriyle dünyanın en kaliteli petrolleri arasında yer aldı. Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın gibi isimlerle anılan üretim sahalarında kullanılan “Koca Yusuf”, “Seyit Onbaşı” ve “Naim Süleymanoğlu” adlı yerli sondaj kuleleriyle üretim gerçekleştiriliyor. Bu kuleler, Türkiye'nin kendi mühendislik kabiliyetleriyle enerji sektöründeki bağımsızlık vizyonunu güçlendiriyor.

2020 yılında 64 bin varil olan Türkiye’nin günlük petrol üretimi, 2024 itibarıyla 135 bin varili aşmış durumda. Bu artışta en büyük paylardan biri, Gabar sahasında gerçekleştirilen hızlı rezerv dönüşümüne ait. Gabar’ın yıllık ekonomik katkısı 2,3 milyar doları geçerken, bu katkının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Şırnak, Petrol ile Ekonomik Canlanma Yaşıyor

Petrol üretimi sadece enerji alanında değil, Şırnak’ın sosyoekonomik yapısında da dönüşüm sağladı. Bugün sahada 3.200’ün üzerinde personel görev alıyor. Bu çalışanların önemli bir kısmı Şırnaklı gençlerden oluşuyor. Şehirde 600 kilometreyi aşan yeni yol ağı inşa edilirken, otellerdeki doluluk oranı ve yerel ticaretteki canlılık Şırnak’ın hızla kalkındığını gösteriyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, enerji alanındaki bu gelişmelerin istihdama büyük katkı sağladığını belirterek, "TPAO’nun faaliyetleri sayesinde Şırnak artık göç veren değil, göç alan bir şehir haline geldi," dedi. Ayrıca, kentte nitelikli personel ihtiyacına çözüm olması için Petrol ve Sondaj Mühendisliği Fakültesi açılması için YÖK ile görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

TPAO Bölge Müdürlüğü Binası Geliyor

Gabar’daki çalışmaların daha kurumsal bir çerçevede yürütülmesi için TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne ait bir hizmet binasının temelleri de yakın zamanda atılacak. Proje ihalesi tamamlanan bina ile birlikte hem üretim hem de yerel istihdam kapasitesinin daha da artırılması bekleniyor.

Geleceğe Umutla Bakan Bir Enerji Hikayesi

Gabar petrolüyle birlikte Şırnak sadece bir enerji üssüne değil, aynı zamanda gençlerin geleceğini yeniden şekillendiren bir merkez haline geldi. Şırnaklı çocukların hayallerinde artık mühendislik ve enerji sektöründe yer almak ilk sıralarda. Bölgedeki 25 yıllık üretim takvimi doğrultusunda Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Gabar'ın stratejik önemi her geçen gün artıyor.