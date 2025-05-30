Ziraat Bankası Liderliğini Koruyor

Toplam aktif büyüklükte 6,2 trilyon liraya ulaşan Ziraat Bankası, sektör liderliğini sürdürdü. Ziraat’i 4,2 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle VakıfBank ve 3,7 trilyon liralık büyüklüğüyle Türkiye İş Bankası takip etti. İş Bankası aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktife sahip banka konumunu da korudu.

Toplam aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı geçen banka sayısı bu yıl itibarıyla beşe yükselirken, sıralamanın devamında Halkbank (3,2 trilyon lira), Garanti BBVA (3 trilyon lira), Akbank (2,7 trilyon lira), Yapı Kredi (2,5 trilyon lira), QNB Bank (1,7 trilyon lira), DenizBank (1,5 trilyon lira) ve Kuveyt Türk (958 milyar lira) yer aldı. Kuveyt Türk, ilk 10’da yer alan tek katılım bankası olarak dikkat çekti.

En Yüksek Kâr Ziraat’ten

Kârlılıkta da liderlik Ziraat Bankası’nın oldu. 2025’in ilk çeyreğinde 32,7 milyar lira net kâr açıklayan banka, aynı zamanda kârını geçen yıla göre yüzde 87,8 oranında artırarak önemli bir başarıya imza attı. Ziraat’i 25,3 milyar lira ile Garanti BBVA ve 20 milyar lira ile VakıfBank izledi.

Sıralama Akbank (13,7 milyar TL), Türkiye İş Bankası (12,4 milyar TL), DenizBank (12,35 milyar TL), Yapı Kredi (11,4 milyar TL), QNB Bank (11,2 milyar TL), Kuveyt Türk (10,5 milyar TL) ve Halkbank (7,1 milyar TL) ile tamamlandı.

Mevduatlar 19,5 Trilyon Liraya Ulaştı

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduatlar da artış gösterdi. İlk 10 bankanın toplam mevduat/katılım fonu hacmi yüzde 34 artarak 19,5 trilyon liraya yükseldi. En yüksek mevduat hacmine sahip banka 4,1 trilyon lira ile yine Ziraat Bankası olurken, VakıfBank (2,63 trilyon TL), Halkbank (2,62 trilyon TL) ve Türkiye İş Bankası (2,4 trilyon TL) onu takip etti.

Mevduatını en fazla artıran bankalar ise yüzde 46 ile Garanti BBVA, yüzde 41,5 ile QNB Bank ve yüzde 39,6 ile Türkiye İş Bankası oldu.

Kredi Hacmi 15 Trilyon Lirayı Aştı

İlk 10 banka, 2025’in ilk çeyreğinde 15,4 trilyon liralık toplam nakdi kredi hacmine ulaştı. En yüksek kredi hacmi 3,2 trilyon lirayla Ziraat Bankası’na aitken, VakıfBank (2,3 trilyon TL), İş Bankası (1,8 trilyon TL), Garanti BBVA (1,7 trilyon TL) ve Halkbank (1,5 trilyon TL) en çok kredi kullandıran diğer bankalar oldu.

Öz Kaynaklarda Yüzde 47'lik Artış

En büyük 10 bankanın toplam öz kaynakları da güçlü bir artış göstererek 2,4 trilyon liraya ulaştı. Bu alanda ilk sırada 516,8 milyar lirayla Ziraat Bankası yer aldı. Garanti BBVA (339,5 milyar TL), Türkiye İş Bankası (326,4 milyar TL), Akbank (242,9 milyar TL) ve VakıfBank (233 milyar TL) en yüksek öz kaynağa sahip bankalar arasında yer aldı.

Öz kaynaklarını en hızlı artıran banka yüzde 67,4 ile Kuveyt Türk olurken, onu yüzde 64,1 ile DenizBank ve yüzde 44,2 ile Ziraat Bankası takip etti.

Bankacılık Sektörü Gücünü Korumaya Devam Ediyor

2025’in ilk çeyrek verileri, Türkiye bankacılık sektörünün istikrarlı büyümesini ve kârlılığını sürdürdüğünü ortaya koydu. Gerek aktif büyüklük, gerek kârlılık, gerekse kredi ve mevduat hacimlerinde yaşanan artışlar, ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün dirençli yapısını bir kez daha teyit etti.