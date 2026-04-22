Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, kurulu gücün yüzde 62,4’ünü oluşturan 78 bin 281 megavatlık bölüm yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu yapıda en büyük payı ise güneş enerjisi aldı.

Mart sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 26 bin 478 megavata ulaştı ve toplam içindeki payı yüzde 21,2 olarak kaydedildi. Rüzgâr enerjisinin kurulu gücü ise 15 bin 39 megavat seviyesine çıkarak yüzde 12’lik paya sahip oldu.

Böylece güneş ve rüzgârın toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 33,2’ye yükselerek 41 bin 517 megavat seviyesine ulaştı. Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık üçte biri artık bu iki yenilenebilir kaynaktan karşılanıyor.

Diğer kaynaklara bakıldığında hidroelektrik santraller 32 bin 334 megavat ile yüzde 25,9’luk paya sahip olurken, doğal gaz 25 bin 41 megavat ile yüzde 20’lik paya ulaştı. Yerli kömür 11 bin 565 megavat (%9,2), ithal kömür 10 bin 456 megavat (%8,4), biyokütle 2 bin 367 megavat (%1,9) ve jeotermal enerji ise 1 bin 798 megavat (%1,4) seviyesinde yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, güneş ve rüzgâr yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bayraktar, 2025 yılında devreye alınan yeni kapasiteyle rekor kırıldığını ifade ederek, yıl sonunda toplam kurulu güç içinde en büyük payın güneş enerjisine ait olmasının beklendiğini söyledi.