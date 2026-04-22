Bu gelişmeler Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına sınırlı bir indirim olarak yansıyor. Vergi sistemi nedeniyle uluslararası piyasalardaki düşüşün tamamı pompaya yansıtılamasa da motorin için yeni bir fiyat güncellemesi bekleniyor.

Motorine 2,33 TL’lik indirim hesaplandı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 2,33 TL’lik bir indirim hesaplandı. Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle bu indirimin büyük bölümü fiyatlara doğrudan yansımıyor. İndirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı vergi düzenlemesi kapsamında dengelenirken, kalan yüzde 25’lik bölüm pompaya yansıyor.

Bu kapsamda motorin litre fiyatında gece yarısından itibaren yaklaşık 58–59 kuruşluk bir düşüş bekleniyor.

Büyükşehirlerde yeni fiyat beklentisi

İndirimin ardından motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 69,26 TL

Ankara: 70,38 TL

İzmir: 70,66 TL

Doğu illeri: 72,12 TL seviyeleri

Güncel akaryakıt fiyatları

İndirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları yüksek seviyelerini korurken, LPG fiyatlarında ise görece daha stabil bir seyir izleniyor.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirtiyor.