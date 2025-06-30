Ocak-Mayıs Döneminde Açık Yüzde 12,7 Arttı

2025 yılının ilk beş ayında ihracat yüzde 3,4 artışla 110 milyar 904 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolara yükseldi. Böylece Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,7 artışla 41 milyar 257 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,5’ten yüzde 72,9’a geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticarette Artış Eğilimi

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat Mayıs ayında yüzde 5,0 artarak 23 milyar 197 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,3 artarak 25 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Bu kalemlerde dış ticaret açığı 1 milyar 893 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artarak 48 milyar 287 milyon dolar seviyesine ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,5 oldu.

İhracatta Lokomotif Sektör: İmalat Sanayi

Mayıs ayında yapılan ihracatın yüzde 95’ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü ihracatın yüzde 3’ünü, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise yüzde 1,4’ünü oluşturdu. Ocak-Mayıs döneminde de benzer bir tablo gözlemlenirken, imalat sanayi yüzde 94,1’lik payla ihracatın ana taşıyıcısı oldu.

Ara Malı İthalatı Ön Planda

İthalat tarafında ise Mayıs ayında yapılan ithalatın yüzde 67,6’sını ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,6, tüketim mallarının payı ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında ara malı ithalatı yüzde 70’lik oranla yine en yüksek paya sahip oldu.

En Fazla İhracat Almanya’ya, İthalat Çin’den

Mayıs ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 96 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık (1,52 milyar dolar), ABD (1,51 milyar dolar), İtalya (1,22 milyar dolar) ve Irak (1,12 milyar dolar) izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1’ini oluşturdu.

İthalatta ise Çin, 4 milyar 315 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Rusya, Almanya, İtalya ve İsviçre ithalatta öne çıkan diğer ülkeler olurken, bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 42,8’ini oluşturdu.

Yüksek Teknoloji Ürünlerinde Düşük Pay Dikkat Çekti

Mayıs ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,0 olurken, ithalattaki payı yüzde 10,0 olarak kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 11,0 oldu. Bu durum, Türkiye’nin ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığının sürdüğünü gösteriyor.

Arındırılmış Verilerde Dikkat Çekici Artış

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2025 Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 10,3 oranında artarken, ithalat yüzde 5,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık bazda ise ihracat yüzde 5,3, ithalat ise yüzde 9,2 oranında artış gösterdi.

Özel Ticaret Sistemine Göre Rakamlar

Özel ticaret sistemine göre Mayıs ayı ihracatı yüzde 3 artarak 22 milyar 658 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1,3 artarak 29 milyar 320 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 4,1 azalarak 6 milyar 662 milyon dolar oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 10,9 artarak 41 milyar 695 milyon dolara çıktı.

Değerlendirme: Dengelenme İçin Teknoloji ve Katma Değer Şart

Mayıs 2025 verileri, dış ticarette genel artış eğilimini sürdürmekle birlikte ithalattaki hızlanmanın ihracata kıyasla daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki düşük payı ise dikkat çekerken, cari dengeye olumlu katkı için katma değeri yüksek üretim yapısına geçişin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor.