İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından "Türkiye'de maaş alan Suriyeliler" iddiası yalanlandı. Konuya dair yapılan paylaşımda, kamuoyunu manipüle etmeye dair asılsız iddialara itibar edilmemesine ilişkin uyarı yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.