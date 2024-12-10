İstihdam Oranında Tarihi Zirve

Ekim ayında istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki aya göre 156 bin artarak 32 milyon 970 bine ulaştı. İstihdam oranı ise %49,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Erkeklerde istihdam oranı %67,4 olurken, kadınlarda bu oran %32,8 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılımda Artış

İşgücüne katılım oranı %0,3 artışla %54,7’ye yükseldi. İşgücü, bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bine ulaştı. Bu gelişmeler, ekonomik büyüme ve istihdam politikalarının etkilerini göstermesi açısından olumlu değerlendiriliyor.

Genç Nüfusta İşsizlik Azaldı

Genç nüfus (15-24 yaş arası) işsizlik oranı, bir önceki aya göre %0,3 azalarak %16,6 seviyesine geriledi. Bu gelişme, gençlerin işgücü piyasasına katılımı konusunda sürdürülen politikaların başarıya ulaştığını gösteriyor.

Atıl İşgücü Oranında Artış

Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,9 puan artarak %27,6’ya yükseldi. Bu oran, zamana bağlı eksik istihdam, işsizler ve potansiyel işgücünün birleşik oranını ifade ediyor ve işgücü piyasasının esnek yapısını yansıtıyor.

Bakan Işıkhan: “İstihdamda Tarihi Seviyedeyiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam artışına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ekim ayında istihdam oranımız %49,9’a ulaşarak tarihi bir seviyeye çıktı. İşsizliğin tek hanelerde seyretmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik bir göstergedir. Özellikle gençler ve kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Ekonomik Büyüme Hedefi

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında uygulanan istihdam politikalarının başarıyla devam ettiğini vurguladı ve Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin süreceğini belirtti.

Dengeli İyileşme

Türkiye işgücü piyasası, işsizlik oranındaki küçük artışa rağmen istihdam oranındaki yükselişle olumlu bir tablo sunuyor. Özellikle genç işsizliğinde görülen düşüş ve kadın istihdamındaki artış, ekonominin sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun şekilde ilerlediğini gösteriyor.