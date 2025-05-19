Bakan Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde tamamlandığını belirtti. Uygulama alanının, çevredeki doğal yaşamı etkilememesi için Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan güvenli bir mesafeye konumlandırıldığı ifade edildi.

Yolda Müzik Notalarıyla Sürüş Deneyimi

Yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen oyuklar veya işaretlemeler sayesinde, araçlar sabit bir hızda (yaklaşık 100 km/saat) ilerlediğinde oluşan titreşim ve sesler birleşerek müzikal bir melodi oluşturuyor. Bu özel uygulamada sürücüler, doğru hızla geçtiklerinde Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Türk Marşı” eserini net bir şekilde duyabiliyorlar.

İkinci Uygulama Eskişehir Yoluna

İlk etap çalışmaları 12 Mayıs’ta başlamış ve 16 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanmıştı. Bakan Uraloğlu, projenin ikinci uygulamasının da 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı, Kertek mevkiinde başlatıldığını duyurdu.

Yerleşimlerden Uzak, Doğaya Saygılı

Uygulamanın yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yapılmasına özen gösterildiğini belirten Bakan Uraloğlu, diğer ülkelerde yaşanan gürültü şikayetlerine dikkat çekerek, “Biz bu nedenle projeyi insan ve doğa dengesini gözeterek tasarladık” dedi.

Teknik Kriterler Başarıyı Etkiliyor

Sistemin verimli çalışabilmesi için belirli teknik şartların sağlanması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, “Yolun düz, pürüzsüz ve düşük yoğunlukta trafiğe sahip olması gerekiyor. Özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu bölgelerde uygulamanın ömrü daha uzun ve etkisi daha net oluyor” ded