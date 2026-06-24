ABD’de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları bu buluşma noktası, her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtıyor.

Türk Lezzetlerine Büyük İlgi

Los Angeles City Hall'ın hemen önünde, şehrin merkezi noktalarından Gloria Molina Grand Park'ta 3 bin 500 metrekare bir alana kurulan etkinlik ve deneyim alanı, Türk kültürünü, mutfağını ve futbol heyecanını ziyaretçilerle buluşturuyor.

“Türkiye Is Here” mottosuyla hayata geçirilen Turkish Vibe Zone by Chobani, baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika’da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatıyor. Farklı ülkelerden ziyaretçiler, Türk lezzetlerini tadarken, özellikle baklava ve simite büyük ilgi gösteriyor. Amerika’da yaşayan Türkler, özledikleri lezzetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yabancı ziyaretçiler de bu Türk milletinin misafirperverliğine, zengin kültürüne ve ortak coşkusuna hayranlıkla tanıklık ediyor.

Ne Ararsan Var

Turkish Vibe Zone by Chobani; rap sanatçısı Mero, hip-hop müziğin önemli isimlerinden Murda ve sevilen sanatçı Bayhan’ın mini konserleriyle ABD’de yaşayan vatandaşları, Türk müziğiyle buluşturuyor. Komedyen Doğu Demirkol stand-up gösterisiyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken Emrah Karaduman ve geleneksel Anadolu ezgilerini modern ritimlerle buluşturan Derdo Disco performanslarıyla dikkat çekiyor. West Coast hip-hop kültürünün tanınan isimlerinden Shaq Gonzoe de başarılı sahnesiyle programa uluslararası bir renk katıyor.

Maçlar Dev Ekranda

Turkish Vibe Zone by Chobani, tüm bu özellikleriyle sıradan bir taraftar alanının ötesine geçerek kapsamlı bir kültür ve turizm platformuna dönüşüyor. Alanda ayrıca, ay-yıldızlıların maçları başta olmak üzere turnuvanın önemli karşılaşmaları dev LED ekrandan canlı olarak yayınlanıyor. Farklı ülkelerden taraftarlar da alanda, Türk bayrağı altında kendi ülkelerinin maçlarını izleyerek kupa heyecanı yaşıyor.

Büyükelçiden Ziyaret

Türkiye’nin grupta oynayacağı son karşılaşma olan ABD mücadelesi öncesinde Washington Büyükelçisi Sedat Önal alanda incelemelerde bulundu. Eşi Figen Önal, Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi ile birlikte alana gelen Büyükelçi Önal, alandaki ziyaretçilerle sohbet etti.

Küresel Arenada Birlik ve Beraberlik Ruhu

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonuyla, Chobani’nin alan sponsorluğunda düzenlenen "Turkish Vibe Zone by Chobani", kültürel diplomasi adına dev bir uluslararası iş birliğine sahne oluyor. Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda; Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi de destek sponsorları olarak projeye katkı sağlıyor.