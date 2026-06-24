Türk Hava Yolları filosunda aktif görev yapan Airbus A321neo uçağının bakım süreci kapsamında değiştirilen gerçek bir parçasından üretilen kart, Türkiye’de uçak parçasından yapılmış ilk kredi kartı özelliğini taşırken Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları’nın kuruluş yıllarının toplamından ilhamla yalnızca 3.879 adet olarak sunuluyor.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, 25 yıldır devam eden güçlü iş birliklerinde Türkiye’de bir ilke imza attı; Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı. Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağından alınan gerçek bir parçadan üretilen kart, havacılık ve ödeme sistemleri dünyasını özel bir hikâyede buluşturuyor.

Garanti BBVA’nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları’nın kuruluş yılı olan 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3.879 adet üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition özel tasarımıyla müşterilere sunuluyor. Gökyüzünde binlerce saat uçuş gerçekleştiren bir uçağın parçasını taşıyan bu kart, seyahatin ruhunu somut bir hatıraya dönüştürürken, iki kurumun ortak vizyonunu da simgeliyor.

“Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını anlamayı ve onlara doğru anda, doğru deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu: “25 yıl önce başlayan Miles&Smiles hikâyesi, seyahat ve ödeme deneyimini bir araya getiren yenilikçi bir fikirle başladı. Bugün ise bu fikrin ne kadar güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü görüyoruz. Garanti BBVA Miles&Smiles ailesi bugün 675 bin müşteriye ulaştı. Kart portföyümüz 1 milyon 300 bin adedin üzerine çıktı ve son beş yılda yaklaşık yüzde 80 büyüdü. Sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 475 milyar TL işlem hacmine ulaştık. Bugüne kadar müşterilerimize 178 milyarın üzerinde Mil kazandırdık. Bu rakamlar bizim için yalnızca büyüklüğü değil, müşterilerimizin hayatlarında nasıl bir yer edindiğimizi de gösteriyor.

İnsanlar artık yalnızca bir ödeme aracı aramıyor; kendilerini anlayan, hayatlarını kolaylaştıran ve onlara değer katan deneyimler bekliyor. Amacımız müşterilerimize doğru anda, doğru deneyimi sunabilmek. Bugün tanıttığımız Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı da bu anlayışın bir ürünü. Bu kartın bizim için en anlamlı tarafı ise geçmiş ile geleceği bir araya getirmesi. Gökyüzünde binlerce saat uçmuş, binlerce yolcunun hikâyesine eşlik etmiş bir uçağın parçası, şimdi yeni hikâyelerin parçası olmaya devam edecek.

Geride bıraktığımız 25 yılda çok önemli başarılara birlikte imza attık. Güçlü ortaklığımızın önümüzdeki yıllarda da milyonlarca müşterimizin hayatına değer katmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Garanti BBVA ile 25 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, milyonlarca misafirimizin seyahat deneyimine değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, bu köklü ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıtan anlamlı bir çalışma olmasının yanı sıra, filomuzun bir parçasını yeni hikâyelerin parçası haline getiriyor. Önümüzdeki dönemde de misafirlerimize ayrıcalıklı deneyimler sunmak için iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Kartın üretiminde kullanılan ve Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapmaya devam eden Airbus A321neo (TC-LTL), bugüne kadar 11.142 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve 3.685 kez kalkış-iniş yaptı. Farklı coğrafyalar arasında binlerce yolculuğa eşlik eden uçak, Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartına dönüşerek hikâyesini şimdi yeni yolculuklarda yaşamaya devam edecek.

25 yıllık güçlü iş birliğinin yeni kilometre taşı

2000 yılında başlayan Türk Hava Yolları ve Garanti BBVA iş birliği, Türkiye’de seyahat ve ödeme deneyimini bir araya getiren en güçlü sadakat programlarından birine dönüştü. 25 yıllık süreçte müşterilere 178 milyarın üzerinde Mil kazandıran Miles&Smiles Garanti BBVA, günlük harcamaları yeni yolculuklara dönüştüren yapısıyla Türkiye’de sadakat programı kültürünün gelişimine öncülük etti. Bugün milyonlarca seyahat deneyiminin parçası olan program, müşterilerine hem finansal avantajlar hem de yeni rotalar ve yeni deneyimler sunmaya devam ediyor.