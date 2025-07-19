15 Temmuz – 15 Eylül Arasında Ücret Alınmayacak

İki ülke yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu, 15 Temmuz – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında sınır kapılarında dezenfekte uygulamasının geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. Bu süreçte hem Türk hem de Bulgar plakalı araçlardan söz konusu ücret alınmayacak.

Uygulama Hayvan Hastalığı Nedeniyle Başlamıştı

Dezenfekte uygulaması, geçmiş yıllarda büyükbaş hayvanlar arasında görülen ve bulaşıcı olan "mavi dil hastalığı" nedeniyle başlatılmıştı. Ancak yaz aylarında yaşanan yüksek araç trafiği, özellikle gurbetçilerin sınır geçişlerini ciddi ölçüde zorlaştırmıştı. Tarafların vardığı bu geçici muafiyet kararı, geçiş sürecini hızlandırmayı ve yolcu memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

7 Leva Ücreti Tartışma Konusu Olmuştu

Bulgaristan, 2024 yılı Aralık ayından itibaren Türkiye’den giriş yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti talep etmeye başlamıştı. Türkiye de karşılık olarak Bulgar plakalı araçlardan 80 TL, 3.5 tonun üzerindeki ticari araçlardan ise 160 TL alıyordu. Bu ücretlerin hem bireysel sürücüler hem de taşımacılık sektörü için ek maliyet oluşturduğu sıkça gündeme gelmişti.

Karar Resmen Bildirildi

Sınır kapılarında görevli gümrük ve güvenlik birimlerine, dezenfekte ücretinin kaldırıldığına dair kararname bildirimi dün itibarıyla ulaştırıldı. Uygulama, yaz dönemi sonunda yeniden değerlendirilecek.

Geçici muafiyetin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise iki ülke arasında yapılacak yeni görüşmelerle netlik kazanacak.