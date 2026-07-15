Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın onayıyla birlikte anlaşmanın yürürlüğe girmesi yolunda kritik bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

Ticaretin Yüzde 90'ı Serbestleşecek

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının karşılıklı olarak serbestleşeceğini ifade eden Bolat, bunun özellikle Türk ihracatçıları açısından önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın sadece mal ticaretini değil, hizmet ticaretini de kapsadığına dikkat çeken Bolat, lojistik sektörünün güçleneceğini, müteahhitlik hizmetleri ile karşılıklı yatırımların daha güvenli ve şeffaf bir hukuki zemine kavuşacağını kaydetti.

Ticaret Hacmi Artışını Sürdürüyor

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı şekilde yükseldiğine işaret eden Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaretin 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

2026 yılının ilk altı ayında ise ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 3,2 milyar dolara yükseldi.

Hedef 10 Milyar Dolar

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ortak hedef olarak belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması açısından anlaşmanın önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bolat, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin hız kazanması, yeni yatırım fırsatlarının oluşması ve ekonomik iş birliğinin daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.