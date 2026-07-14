Enerji piyasalarında yükselişin temel nedeni, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başlaması ve Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik risklerinin artması oldu. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmeler, arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı son dört haftanın en yüksek seviyesine çıkarak 85 dolar eşiğini aştı.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni gelişmelerin, küresel enerji arzı ve akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıması beklenirken, piyasaların gözü bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.