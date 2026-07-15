Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan bölgede ağaçlar, üreticilerin ifadesiyle "üzüm salkımını andıracak" kadar yoğun meyve verdi. Ancak rekoltedeki artış, üreticinin yüzünü tam anlamıyla güldürmedi.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde üretim yapan çiftçiler, geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu sezon hava koşullarının elverişli geçmesiyle yüksek verim elde etti. Kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz üretimi de yapılan bölgede, geçtiğimiz yıl birçok bahçede hasat yapılamazken bu yıl ağaçlar meyveyle doldu.

Üretici Mustafa Akpınar, geçen yıl bahçelerinden tek bir ürün dahi alamadıklarını hatırlatarak, bu sezon ise ağaçların beklenenden çok daha fazla ürün verdiğini söyledi. Akpınar, "Geçen yıl yiyecek kiraz bulamıyorduk, bu yıl ise dallar meyvenin ağırlığından eğiliyor. Bahçelerde gerçekten büyük bir bereket var." dedi.

Rekolte arttı, fiyatlar geriledi

Bölgedeki yüksek rekolte, kiraz piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Üreticiler, ürün miktarındaki artışın kaliteyi de kısmen etkilediğini, buna rağmen oluşan alım fiyatlarının emek ve maliyetleri karşılamaktan uzak olduğunu ifade ediyor.

Hasat döneminde artan işçilik giderlerine dikkat çeken üreticiler, mevcut fiyatlarla işçi yevmiyelerini karşılamanın bile zorlaştığını belirtiyor. Ürünlerini düşük fiyatla satmak zorunda kaldıklarını dile getiren çiftçiler, bu durumun hem üreticiyi hem de sektörü olumsuz etkilediğini vurguluyor.

"Tüketici de uygun fiyata ulaşsın"

Üreticiler, tarladan düşük bedelle çıkan kirazın market raflarında da makul fiyatlarla tüketiciye ulaşmasını istediklerini belirterek, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Geçen yıl don nedeniyle büyük zarar gören Sultandağı'nda bu yıl yaşanan üretim bolluğu, tarımsal üretimde iklim koşullarının belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyarken, üreticiler yüksek verimin sürdürülebilir gelir sağlayabilmesi için pazarlama ve fiyat istikrarının da önem taşıdığını ifade ediyor.