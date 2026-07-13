Fındık alım satımı yapan sektör temsilcisi Enes Uzun, yeni sezon öncesinde fiyat belirsizliğinin hem üreticiyi hem de piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, alım fiyatının temmuz ayı içerisinde açıklanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Uzun, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek, 300 TL'nin altında belirlenecek bir alım fiyatının üreticinin beklentisini karşılamayacağını ifade etti. Üreticilerin gübre, ilaç, işçilik ve bakım giderleri nedeniyle ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Uzun, fiyatın emeğin karşılığını verecek düzeyde olması gerektiğini dile getirdi.

Geçen sezonun altında seyreden piyasa endişe yaratıyor

TMO, geçtiğimiz sezon kabuklu fındık alım fiyatını Giresun kalite için kilogram başına 200 TL, Levant kalite için ise 195 TL olarak açıklamıştı. Ancak serbest piyasada fiyatlar sezon boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Geçen yıl eylül ayında 50 randıman kabuklu fındık fiyatı 340 TL seviyelerine kadar yükselirken, ilerleyen aylarda 290-300 TL bandına geriledi. Aralık ayında ise fiyatlar 230 TL seviyelerine kadar düştü.

Yeni sezon öncesinde ise piyasadaki fiyatların beklentilerin oldukça gerisinde kaldığı görülüyor. Alaplı serbest piyasasında 50 randıman kabuklu fındık, 10 Temmuz itibarıyla 165-180 TL arasında alıcı buluyor.

Gözler TMO'nun açıklayacağı fiyat kararında

Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte üreticiler, açıklanacak alım fiyatının hem artan üretim maliyetlerini karşılayacak hem de fındık üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek seviyede olmasını istiyor. Sektör temsilcileri, fiyatın gecikmeden açıklanmasının piyasadaki belirsizliği azaltacağı ve üreticinin yeni sezona daha güvenli başlamasını sağlayacağı görüşünü dile getiriyor.