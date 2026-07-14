Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının ilk yarısında büyümesini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artış göstererek 136 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

İlk altı aylık dönemde 50 ilin ihracatı artış kaydederken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Veriler, ihracatın ülke geneline yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

İstanbul yine zirvede

Haziran ayında en fazla ihracat yapan il 4 milyar 817 milyon dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla 3 milyar 916 milyon dolar ile Kocaeli, 2 milyar 184 milyon dolar ile İzmir, 1 milyar 862 milyon dolar ile Bursa ve 1 milyar 273 milyon dolar ile Tekirdağ takip etti.

İhracatta ilk 10'da ayrıca Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa da yer aldı.

En yüksek artış İstanbul'dan

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Kentin ihracatı 1 milyar 42 milyon dolar artarken, Kocaeli 753 milyon dolar, İzmir 374 milyon dolar, Bursa 327 milyon dolar ve Tekirdağ 289 milyon dolar artış kaydetti.

İllerin öne çıkan ihracat kalemleri

İstanbul'da en fazla ihracat kıymetli ve yarı kıymetli taşlar sektöründe gerçekleşirken, bunu makine ve kazanlar ile örme giyim eşyaları izledi. Kentin en büyük ihracat pazarı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Almanya ve Suudi Arabistan da İstanbul'un en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

Kocaeli'nde ihracatın lokomotifi motorlu kara taşıtları sektörü olurken, mineral yakıtlar ile elektrikli makine ve cihazlar da öne çıktı. Kentin en büyük ihracat pazarı İngiltere olarak kayıtlara geçti.

İzmir ise en yüksek ihracatı mineral yakıtlar ve yağlar sektöründe gerçekleştirdi. Demir-çelik ile makine sektörleri de İzmir'in dış satımında önemli pay aldı. Kentin en fazla ihracat yaptığı ülke ise İspanya oldu.

Katma değerli üretim vurgusu

Ticaret Bakanlığı, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalar doğrultusunda yüksek katma değerli üretimin desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ihracatın ülke geneline yayılması ve küresel ticarette rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.