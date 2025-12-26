Türkiye Sigorta’nın teknolojik alanda hayata geçen çalışmaları ödüller kazanmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, IDC Türkiye’nin düzenlediği Future Enterprise Awards 2025’in Technology Leader of the Year kategorisinde ödüle lâyık görülürken Türkiye Sigorta, PSM Awards’ın Dijital Dönüşüm kategorisinde Yeni Nesil Sigortacılık Platformu Pusula Plus ile Altın ödülün sahibi oldu. Türkiye Sigorta Mobil uygulaması ise DorukCloud 23. Altın Örümcek Ödülleri Halkın Değerlendirmeleri sonucunda Mobil Uygulama – Finans/Fintech kategorisinde Halkın Favorisi seçildi.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Sigorta olarak dijitalleşme sayesinde sigortalılarımızın hayatına dokunan, güven veren ve değer sağlayan bir ekosisteme evriliyoruz. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz teknolojiyi; insan odaklı hizmeti güçlendiren stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Sigortacılıkta geleceği; yapay zekâ, büyük veri ve otomasyonun gücüyle yeniden şekillenen, kişiye özel, hızlı, güvenilir ve her an ulaşılabilir bir deneyim üzerine inşa ediyoruz. Böylece, geleceği bugünden tasarlayan çalışmalarımızla hem yerel hem global başarılara imza atmaya ve bunun ödüllerini almaya devam edeceğiz.”

Türkiye Sigorta’nın bu yıl aldığı diğer ödüller: