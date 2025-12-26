Türkiye Sigorta’nın teknolojik alanda hayata geçen çalışmaları ödüller kazanmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, IDC Türkiye’nin düzenlediği Future Enterprise Awards 2025’in Technology Leader of the Year kategorisinde ödüle lâyık görülürken Türkiye Sigorta, PSM Awards’ın Dijital Dönüşüm kategorisinde Yeni Nesil Sigortacılık Platformu Pusula Plus ile Altın ödülün sahibi oldu. Türkiye Sigorta Mobil uygulaması ise DorukCloud 23. Altın Örümcek Ödülleri Halkın Değerlendirmeleri sonucunda Mobil Uygulama – Finans/Fintech kategorisinde Halkın Favorisi seçildi.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye Sigorta olarak dijitalleşme sayesinde sigortalılarımızın hayatına dokunan, güven veren ve değer sağlayan bir ekosisteme evriliyoruz. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz teknolojiyi; insan odaklı hizmeti güçlendiren stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Sigortacılıkta geleceği; yapay zekâ, büyük veri ve otomasyonun gücüyle yeniden şekillenen, kişiye özel, hızlı, güvenilir ve her an ulaşılabilir bir deneyim üzerine inşa ediyoruz. Böylece, geleceği bugünden tasarlayan çalışmalarımızla hem yerel hem global başarılara imza atmaya ve bunun ödüllerini almaya devam edeceğiz.”
Türkiye Sigorta’nın bu yıl aldığı diğer ödüller:
- Future of CIO & Awards 2025 İnovatif Liderler Yılın İnovatif CIO'su
- 7. CX AWARDS TURKEY Dijital Müşteri Deneyimi B2B Pusula Plus projesiyle «Büyük Düşünce Ödülü»
- BMI En Etkin 50 Teknoloji Lideri Ödülü
- Future Of AI&Cloud Zirvesi’nin Agentic AI kategorisinde "AI-KÜP: Kurumsal Üretkenlik Platformu" projesi ile ödül
- Teknoloji Kaptanları’nda Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde “Gen-AI Destekli Dijital Asistan Bilge” projesi ile birincilik ödülü
- IDC Türkiye’nin düzenlediği Future Enterprise Awards 2025’in Customer Experience kategorisinde “Smart Analytics – Smart Touches” projesi ile birincilik ödülü
- IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025’in “Technology Leader of the Year” kategorisinde yılın lideri ödülü
- Gartner Eye on Innovation Awards 2025 programında Türkiye Sigorta’ya finalistlik
- Altın Örümcek Ödülleri Finans & Fintech kategorilerinde “Türkiye Sigorta Mobil Uygulama” ile Halkın Favorisi ödülü
- Marketing Türkiye’nin düzenlediği The Techx Awards’ın Customer Experience Brands kategorisinde “En iyi Chatbot/Sanal Asistan” Ödülü
- PSM Awards’ın Dijital Dönüşüm kategorisinde Yeni Nesil Sigortacılık Platformu Pusula Plus ile Altın ödülü
- Türkiye'nin En Değer Yaratan 50 CTO'su
- Brandon Hall Excellence Awards 2025 Talent Management agile takımları ile altın ödül
- Stevie Awards 2025 “Technology Executive of the Year” kategorisinde Çiğdem Kılıç ile bronz ödül
- Stevie Awards 2025 “Female Executive of the Year – Business Services –More Than 2,500 Employees The Stevie Awards For Women in Business” kategorisinde Çiğdem Kılıç ile Silver Stevie Winner
- Stevie Awards 2025 “Most Innovative Woman of the Year – Technology The Stevie Awards For Women in Business” kategorisinde Çiğdem Kılıç ile Bronze Stevie Winner
- Stevie Awards 2025 “The 2025 International Business Awards’ın Best AI-Enabled Product” Bilge ile gümüş ödül
- 2025 Smart-i Awards En İyi Altyapı kategorisinde “Marina; Türkiye Sigorta Bütünleşik Veri Platformu” projesiyle altın ödül
- 2025 Smart-i Awards Yenilikçi Müşteri Etkileşimi Deneyimi kategorisinde “Hasarında WhatsApp’la Gücü Yanında” projesiyle altın ödül
- 2025 Smart-i Awards Kurum İçi İnovasyon kategorisinde “Müşterinin Sesi Radar’dan ‘Değer’e” projesiyle gümüş ödül