Buna göre, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Bilal Bedir ve Mahmut Kaçar yeniden seçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ayşe Türkmenoğlu ve Yavuz Kaynarca görevlerine devam ederken, Arif Calban ise yeni bağımsız üye olarak görevlendirildi.

Sosyal Medya Hesabından Yapılan Açıklamada: "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantıları, 9 Nisan Perşembe günü İstanbul Levent’te bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında, Türkiye Sigorta’nın hissedarlarına sürdürülebilir değer sunma hedefi doğrultusunda, ödenmiş sermayesinin 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye çıkarılmasına yönelik %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı. Ayrıca, kuruluşundan bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarıyla toplam 3 milyar TL brüt nakit temettü dağıtımı yapılması kararlaştırıldı. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise, ödenmiş sermayenin 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine yönelik %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alınırken, pay sahiplerine toplam 3 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Şirketlerimizin güçlü finansal yapısıyla ülkemiz ve sektörümüz için güvence sunmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genel Kurul’da konuşan Taha Çakmak, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek hem hayat dışı hem de hayat sigortası alanlarında önemli bir büyüme yakaladıklarını ifade etti. Çakmak, yılın ilk çeyreğinde hayat dışı branşta yüzde 30 artışla 53,8 milyar TL’yi aşan brüt prim üretimine ulaştıklarını, hayat branşında ise yüzde 54 büyümeyle 10,6 milyar TL seviyesine çıktıklarını söyledi.

Taha Çakmak: “Şirketlerimizin güçlü finansal yapısıyla ülkemiz ve sektörümüz için güvence sunmaya devam ediyoruz. Paydaşlarımıza değer üretme prensibimizle kuruluşumuzdan bu yana düzenli olarak temettü dağıtımı yapmaktayız. Bu yıl da Türkiye Sigorta olarak, nakit brüt 3 milyar TL temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik’te ise yine 3 milyar TL’lik temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğünde de güçlü bir artış kaydedildiğini belirten Çakmak, devlet katkısı dahil toplam büyüklüğün yüzde 67 artarak 525,1 milyar TL’ye ulaştığını aktardı.

