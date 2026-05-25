Ankara kulislerini hareketlendiren son iddiaya göre Kılıçdaroğlu, "değişim" hareketinde ön saflarda yer alan ve aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 10 milletvekilinin biletini kesmeye hazırlanıyor.

Gerekçe: Yolsuzluk, Usulsüzlük ve Hakaret

Gazeteci Sinan Burhan’ın televizyon ekranlarında paylaştığı çarpıcı kulis bilgisine göre, listenin arkasındaki disiplin gerekçeleri oldukça ağır. İddia edilen ihraç sebeplerinin başında yolsuzluk, usulsüzlük ve parti iradesine yönelik hakaret ile küfürlü söylemler yer alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun, bayram sürecinin ardından genel merkez yönetimini tamamen devralmasıyla birlikte bu isimleri doğrudan yüksek disiplin kuruluna sevk edeceği konuşuluyor.

İşte Kulislere Sızan O "İhraç Listesi"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ve Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı ileri sürülen 10 kişilik grupta parti yönetiminin en tanıdık simaları yer alıyor:

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Özgür Karabat

Burhanettin Bulut Özel: "Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz" İçeriği Görüntüle

Umut Akdoğan

Gökhan Zeybek

Taşkın Özer

Cemal Enginyurt

Adnan Beker

Ümit Dikbayır

Listedeki İsimlerden İlk Tepki Geldi: "Etmezsen Hatırım Kalır!"

İhraç listesinde adı geçen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara çok sert bir dille tepki gösterdi. Enginyurt, Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal Bey!"

CHP’de Kaos Derinleşiyor

Mahkeme kararıyla 38. Olağan Kurultay öncesindeki tüm organların ve makamların eski sahiplerine iade edilmesiyle başlayan süreç, taraflar arasında fiziki arbedelere ve genel merkez önünde barikatların kurulmasına kadar uzandı. Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetimin meşruiyet tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu cephesinden geleceği iddia edilen bu "tasfiye" hamlesinin partiyi tamamen ikiye bölmesinden endişe ediliyor.

Gelişmeler, bayram sonrasında CHP Genel Merkezi’nde suların kolay kolay durulmayacağını gösteriyor.