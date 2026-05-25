Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 3,1 artıran serbest bölgeler, net ihracatçı yapısıyla dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, 2026 yılının ilk dört ayında güçlü bir performans sergileyerek ihracatını 4,2 milyar dolara yükseltti. Yüksek teknolojili üretim kapasitesi ve sağladığı döviz girdisiyle öne çıkan bölgeler, Türkiye’nin katma değerli ihracat hedeflerine stratejik bir katkı sundu.

1,5 Milyar Dolarlık Net Döviz Girdisi

2026 yılının Ocak-Nisan döneminde serbest bölgelerdeki dış ticaret dengesi büyük bir başarıya imza attı:

Dış Ticaret Fazlası: İhracat ve ithalat farkı olarak 1,511 milyar dolar fazla verildi ve ekonomiye net döviz girdisi sağlandı.

İhracatın Payı: Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.

Karşılama Oranı: İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 156,2 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

Ticaret Hacmi: Türkiye’den bölgelere yapılan satışlardaki yüzde 7,4’lik artışın etkisiyle toplam ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüyerek 9,3 milyar dolara çıktı.

Teknolojik Dönüşüm Hız Kesmiyor

Serbest bölgelerin katma değerli üretimdeki rolü her geçen gün belirginleşiyor. Yılın ilk dört ayında, orta-ileri teknoloji (yüzde 51,9) ve yüksek teknoloji (yüzde 7,3) ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 59,2’ye ulaştı.

İhracatın Lideri Ege Serbest Bölgesi

Yılın ilk dört ayında bazı serbest bölgeler performanslarıyla göz doldurdu:

Serbest Bölge İlk 4 Ay İhracat Tutarı Artış Oranı / Miktarı Öne Çıkan Özelliği Ege S.B. 1,140 Milyar $ +113 Milyon $ (%11) Toplam ihracatın %27,1'ini tek başına yaptı. Bursa S.B. 673 Milyon $ %32,5 Artış Güçlü büyüme ivmesi yakaladı. Antalya S.B. 233 Milyon $ %10,8 Artış %10 barajını aşan bölgelerden oldu. Adana-Yumurtalık S.B. 193 Milyon $ %40,5 Artış 4 ticaret yönünün tamamında büyüme kaydetti.

Not: Başta Batı Anadolu, Bursa ve Adana-Yumurtalık olmak üzere toplam 5 serbest bölgenin ihracatında %10 ve üzerinde artış kaydedildi.

Nisan Ayında İstikrar Sürdü: 1 Milyar Dolar Barajı Aşılmaya Devam Ediyor

Sadece Nisan 2026 performansına bakıldığında da serbest bölgelerin istikrarlı yükselişi net bir şekilde görülüyor. Nisan ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 1,177 milyar dolar oldu. Aylık bazda dış ticaret fazlası ise 438,5 million dolar olarak kayıtlara geçti.

Nisan Ayı İstihdam ve Şirket Profili

Doğrudan İstihdam: 19 serbest bölgede toplam 85 bin 621 kişiye istihdam sağlandı.

Firma Sayısı: 477’si yabancı olmak üzere toplam 1.940 kullanıcı firma faaliyet gösteriyor.

Üretim Odaklılık: Verilen 2.796 faaliyet ruhsatının %44,5'ini üretim konulu ruhsatlar oluşturdu.

Nisan Ayında İhracatını En Çok Artıranlar

Nisan ayında 13 serbest bölgede ihracat artışı yaşanırken, oransal olarak en dikkat çekici büyüme yüzde 90,4 artışla (67,8 milyon dolar) Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde görüldü. Bursa Serbest Bölgesi ise ihracatını 54,2 milyon dolar (%42) artırıp 183,1 milyon dolara ulaştırarak nisan ayının en güçlü ihracat artış performansına imza attı. Liderliğini koruyan Ege Serbest Bölgesi ise nisan ayında tek başına 313,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.