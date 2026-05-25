İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi, iki ülke arasında bir mutabakat zaptı kapsamında birçok konuda sonuca varıldığını, ancak bunun nihai bir anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Bugün başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bekayi, diplomatik süreçteki son durumu değerlendirirken ABD'nin değişken tutumuna eleştiriler getirdi.

"Müzakereler Nükleer Konuları Kapsamıyor"

Sözcü Bekayi, yürütülen görüşmelerin içeriğine dair net mesajlar verdi. Şu anki diplomatik temasların nükleer programla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Bekayi, İran’ın önceliğinin savaşı sonlandırma müzakereleri olduğunu ifade etti.

"ABD ile potansiyel bir mutabakat zaptında görüşülen birçok konuda sonuçlara varıldı, ancak bu durum Tahran'ın bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmiyor." — İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi

En Büyük Engel: ABD’nin Pozisyon Değişiklikleri

Müzakerelerin neden nihai bir imza aşamasına gelemediğine de açıklık getiren Bekayi, Washington yönetimini istikrarsızlıkla suçladı. ABD yetkililerinin pozisyonlarında sürekli yaşanan değişikliklerin ve takınılan tavırların, herhangi bir uzlaşma sağlama yolunda ciddi sorunlara ve tıkanıklara neden olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde gelen bu açıklama, taraflar arasında kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin boyutunu göstermesi açısından kritik bir önem taşıyor. Müzakerelerin ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.