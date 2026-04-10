“Gelecek bugünü yaşayanların sorumluluğundadır” sözleriyle konuşmasına başlayan Eker, sektör paydaşları, turizm otoriteleri ve TÜRSAB karar organlarıyla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda hazırlanan raporun detaylarını aktardı. Çalışmanın; sorumlu, koruyucu, adil ve sürdürülebilir bir turizm anlayışı üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Turizm vizyonunun temel başlıkları

Raporda öne çıkan stratejik hedefler şu şekilde sıralandı:

Turizmin ekonomik değerinin kalıcı hale getirilmesi

Turizm faaliyetlerinin ülke geneline yayılması

Gençler dahil tüm vatandaşların turizmden faydalanması

Sektörde bilgi ve yetkinliğin artırılması

Eğitimli turizm iş gücü yetiştirilmesi

Çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Turizmde güvenlik standartlarının güçlendirilmesi

Ortak akıl ve yerel katılımın artırılması

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Turist, halk ve sektör memnuniyetinin birlikte sağlanması

Hasan Eker, temel hedeflerinin yalnızca turist sayısını artırmak olmadığını, “herkes için daha iyi bir turizm” modeli oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Turizm Yüzyılı” projesi Anadolu’ya yayılıyor

TÜRSAB’ın “Turizm Yüzyılı” projesinin ikinci etabının Batman ve Şırnak illerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirileceği açıklandı. 3–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında arama konferansları, basın lansmanları ve acenta katılımlı tanıtım gezileri gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin inanç, kültür ve gastronomi potansiyeline dikkat çekerek, bu değerlerin ekonomik bir zenginliğe dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu ve destek aldığını da ifade etti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye’de turizmin belirli şehirlerde yoğunlaştığına dikkat çekerek, Gaziantep modelinin diğer bölgelere de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Toplantıda konuşan Mehmet Ali İmrak de Hasankeyf’in tarihi ve kültürel mirasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı.

“Turizm Yüzyılı” projesinin Batman ve Şırnak etabıyla birlikte bölgenin kültürel mirasının uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.