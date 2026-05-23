Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giden Merkez Bankası, hem bireysel hem de ticari kredilerdeki aylık büyüme sınırlarını aşağı çekti.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, piyasadaki likiditeyi ve kredi genişlemesini kontrol altına almayı hedefleyen yeni limitler şu şekilde belirlendi:

Bireysel Kredilerde Frene Basıldı

Vatandaşların sıklıkla yöneldiği bireysel finansman kalemlerinde büyüme sınırları daraltıldı:

Ticari Kredilere de Yeni Sınırlar Geldi

Ekonominin üretim ve ticaret bacağını oluşturan işletme kredilerinde de sıkılaşma adımları dikkat çekti:

  • KOBİ Kredileri: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) kullandırılan Türk lirası kredilerindeki büyüme sınırı 0.5 puanlık azalışla yüzde 5’ten yüzde 4.5’e çekildi.

  • Büyük İşletmeler (KOBİ Dışı): KOBİ dışındaki büyük firmalara yönelik TL kredi büyüme sınırı ise yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan yapılan resmi açıklamada, bu kararların kredi büyümesi gelişmelerini yakından takip ederek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla alındığı vurgulandı. Yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde piyasa faizleri ve kredi erişilebilirliği üzerinde doğrudan etkiler göstermesi bekleniyor.