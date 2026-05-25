Program çerçevesinde gerçekleştirilen saha ziyaretlerine Hollanda Ticaret Müsteşarı Niels Veenis, Hollandalı yatırımcılar ve Hollanda Tarım Danışmanı Marcel de Jong’un yanı sıra Kütahya Ticaret Borsası yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri katıldı.

Heyet, il genelindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak özellikle blueberry ve diğer üzümsü meyve üretimine uygun alanları değerlendirdi. Yapılan teknik ziyaretlerde iklim koşulları, toprak yapısı, su kaynakları ve üretim altyapısı detaylı şekilde ele alındı.

İncelemelerde modern sulama sistemleri, verimlilik kriterleri, ihracata yönelik üretim modelleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları da gündeme geldi. Hollanda Tarım Danışmanı Marcel de Jong, Avrupa’daki modern üzümsü meyve yetiştiriciliği sistemleri hakkında bilgi paylaşırken, yüksek verimli üretim tekniklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise Kütahya’nın alternatif tarım ürünleri açısından sahip olduğu avantajlara dikkat çekerek, bölgenin özellikle blueberry üretimi için önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, programın kent tarımı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilerin uluslararası pazarlara açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gerçekleştirilen temasların, Kütahya’da modern tarım yatırımlarının artmasına ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.