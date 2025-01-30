Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 2024 yılı net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 83 büyümeyle 22 milyar TL’ye ulaştı. 101.4 milyar TL’lik rekor prim üretimine imza atan Türkiye Sigorta, hayat branşında 14.3 milyar TL’lik prim üretimi ve 271.4 milyar TL BES ve OKS fon büyüklüğü ile liderliğini sürdüren Türkiye Hayat Emeklilik; 2025 yılında da dengeli büyüme hedefliyor.

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerini aktaran Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şunları söyledi: “2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedefimizi paylaşmıştım. 10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözümüzü tutmayı başardık… Türkiye Sigorta olarak Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101.4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bunca başarıya rağmen bizce daha yolun başındayız. Sigortalılaşma oranlarında ve sektörü büyütme konusunda daha gidecek bir hayli yolumuz var” dedi.

“Sağlık, kasko, ferdi kaza ve tarımda öncüyüz”

Sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı ana odakları arasına aldıklarını belirten Çakmak; sağlık, kasko, ferdi kaza, tarım gibi bireysel branşlarda öncü rol oynadıklarını belirtti. Taha Çakmak; “Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken yüzde 61 oranında pazar payı ile yine sektör lideriyiz” dedi.

“BES ve Hayat’ta liderliğimizi daha da güçlendirdik”

Ülkemizde 20. yılını geride bırakan BES’e teveccühün giderek arttığını belirten Taha Çakmak; “2024 yılında BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271.4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22’lik bir pazar payına sahip olduk” dedi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş - Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak

Çakmak; 2024 yılında Hayat branşına özel olarak odaklandıklarını belirterek şunları söyledi; “Satış kanallarımızı daha etkin yönettik, sahaya indik, saha ihtiyaçlarını dinledik, ihtiyaca uygun ürünlerle hedefimize ulaştık ve liderliği yeniden yakaladık. Yılı 14.3 milyar TL prim üretimi ile lider olarak kapattık.”

“Hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık”

Büyümenin, yükselen rakamların ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli katkısı olduğunu belirten Çakmak; “2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağladık. BIST Temettü 25 Endeksi’ne giren tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi” ifadesini kullandı.

“Sektörün en geniş fon yelpazesine sahibiz”

BES, Hayat ve Hayat Dışı branşlarda yeni ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Çakmak; “Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü’nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL’den 100 milyar TL büyüklüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahibiz” dedi.

Güçlü hasar stratejisi

Sigortacılığın en kritik asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Çakmak, “Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zekâ uygulamalarımız ile hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmaları ile suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Güçlü hasar stratejimiz, geniş eksper kadromuz ve mobil onarım ağımız ile 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık” dedi.

“2025’te de liderliğimizi sürdüreceğiz”

Çakmak; 2025 yılındaki stratejik hedeflerine ilişkin şunları söyleyerek sözlerini noktaladı; “Her iki şirketimizin sektör liderliğini muhafaza etmek temel hedefimiz. Güçlü bilanço ve sürdürülebilir kârlılıkla pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme ile yılı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.