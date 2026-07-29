Bakan Kacır, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı sanayileşme hamlesi sayesinde imalat sanayi katma değerinin 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine, ihracatın ise 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Verimlilik Projelerinden Ekonomiye 3,7 Milyar Liralık Dev Destek

Konuşmasında verimlilik kültürünün sanayideki rekabet gücü açısından hayati bir unsur olduğuna dikkat çeken Kacır, Ödül Programı kapsamında finale kalan projelerin ekonomiye sağladığı katkıları şu şekilde sıraladı:

Tasarruf: Finale yükselen 72 proje sayesinde işletme ve kamu kurumlarında yıllık 3,7 milyar liralık tasarruf sağlandı.

Ek Kaynak: Süreç iyileştirmeleri ve yatırım maliyetlerindeki düşüşle yaklaşık 611 milyon liralık tek seferlik ilave kaynak oluşturuldu.

Çevresel Kazanım: Çevre dostu üretim modelleriyle yıllık 25 bin tonun üzerinde karbon salınımı önlendi ve 114 bin metreküp su koruma altına alındı. Kalkınma Yolu ile Yeni Dönem: Türkiye-Irak Ticaretinde Hedef 30 Milyar Dolar İçeriği Görüntüle

"Çalışan Başına Reel Üretim OECD Ortalama Artışının 3,5 Katı"

Bakan Kacır, 2002-2025 döneminde sanayide çalışan başına düşen reel üretimin %105 oranında arttığını belirtti. Bu artışın OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 3,5 katına denk geldiğini ifade eden Kacır, büyüme ivmesinin 2026 yılında da devam ettiğini vurgulayarak:

"Bu yılın ilk çeyreğinde sanayide çalışılan saat başına üretimimiz, geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artış gösterdi. Amacımız bu ivmeyi kalıcı hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm İçin Dev Finansman Paketleri

Sanayide "ikiz dönüşüm" olarak adlandırılan dijital ve yeşil geçiş süreçlerine yönelik Bakanlık tarafından sağlanan desteklerin altı çizildi:

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Programları: Proje başına 226 milyon TL'ye kadar destek ve yatırımların %40'ına kadar vergi indirimi .

Uluslararası Finansman: Dünya Bankası iş birliğiyle sanayici, KOBİ ve yeşil girişimlere 1 milyar doların üzerinde kaynak aktarıldı. 2030 hedefi doğrultusunda ise 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama adımları atıldı.

KOSGEB Destekleri: Dönüşüm altyapılarına 10 yıl boyunca yıllık 6,5 milyon lira geri ödemesiz destek imkânı sunuluyor.

TÜBİTAK Projeleri: Son 23 yılda verimlilik ve süreç iyileştirme odaklı 2 bin 844 projeye 15,8 milyar lira aktarıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

2025 başvuru döneminde 49 ilden 451 projenin yarıştığı organizasyonda; bağımsız değerlendirmeler sonucunda 10 farklı kategoride öne çıkan 28 proje ödüle layık görüldü. Dereceye giren firma ve kurum temsilcilerine ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Program, protokol ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.