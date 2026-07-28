Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin haklarını bilmesinin güvenli ve adil ticaretin en önemli güvencelerinden biri olduğu vurgulandı.

Bakanlık, özellikle restoran, kafe ve benzeri işletmelerde tüketicilerin karşılaşabileceği ek ücret uygulamalarına dikkat çekti. Açıklamada, servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan herhangi bir ilave ücret talep edilemeyeceği belirtildi. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi.

QR kodlu menü tek başına yeterli olmayacak

Ticaret Bakanlığı, işletmelerin yalnızca karekod (QR kod) üzerinden menü sunamayacağını hatırlattı. Buna göre işletmeler, dijital erişimin yanı sıra tüketicilerin görebileceği şekilde basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda olacak.

Etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerli

Açıklamada, alışverişlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağı bildirildi. Buna göre tüketici, daha düşük olan fiyat üzerinden ödeme yapacak.

Açık ürünlerde dara bedeli alınamayacak

Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerle ilgili de tüketicileri bilgilendirdi. Ürünlerin konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtilerek, tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" mesajına yer verildi.

Bakanlık, piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerle vatandaşların haklarını korumaya, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam edeceğini duyurdu.