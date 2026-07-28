Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), maaş farklarının yatırılacağı ödeme takvimini açıklaması bekleniyor. En düşük aylığı alan emekliler, Temmuz ayı için oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

SGK'dan ödeme takvimi bekleniyor

Şu ana kadar SGK tarafından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarına ilişkin resmi bir ödeme tarihi duyurulmadı. Fark ödemelerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın açıklayacağı takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Zamlı maaş ödemeleri sürüyor

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında tahsis numaralarının son hanesine göre almaya devam ederken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alıyor. Ancak en düşük emekli aylığına yapılan artıştan kaynaklanan fark ödemeleri için ayrıca SGK'nın duyurusu bekleniyor.

4C emeklilerinin fark ödemeleri tamamlandı

Öte yandan SGK, Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin Temmuz ayı zam farklarını 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırdı. Kurumun açıklamasına göre yaklaşık 2 milyon 491 bin hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise maaş farklarının yatırılacağı tarihin SGK'nın resmi açıklamasıyla netlik kazanması bekleniyor. Milyonlarca emekli, 3 bin 552 TL'lik fark ödemesinin hesaplara geçeceği günü beklemeyi sürdürüyor.