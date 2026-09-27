Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 7. Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'da yapılan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun mali genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları delegelerin oylarıyla ibra edildi. Gelecek döneme dair idari ve mali hedeflerin görüşüldüğü kurul, delegelerin dilek ve temennilerinin ardından tamamlandı.

Genel kurulda delegelere seslenen Federasyon Başkanı Serhat Aydın, branşın ülke genelinde yaygınlaşması adına atılan adımları ve altyapı çalışmalarını paylaştı. Modern pentatlonu tabana yaymak amacıyla il temsilciliği sayısının 71'e çıkarıldığı belirtildi. Sporcu verilerinin dijital ortamda kayda geçirildiği ve teknik kadro eşliğinde gelişim süreçlerinin yakından izlendiği aktarıldı.

Türkiye'nin modern pentatlon tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk altın madalyasını ve Avrupa Büyükler Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğunu 2026 yılında elde ettiği vurgulandı.

Başkan Aydın, tüm bu çalışmaların ve yatırımların nihai amacının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedeflemek olduğunu ve bu doğrultuda tüm imkanların seferber edileceğini aktardı.