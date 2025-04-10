Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, 27 yıl aradan sonra düzenlenen KEK toplantısının önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün ticaret, savunma, enerji, tarım ve kültür gibi birçok stratejik alanı kapsadığını belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bu iş birliği adımı, özellikle Latin Amerika ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Protokol sayesinde karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca enerji güvenliği, savunma sanayii iş birlikleri ve tarımsal kalkınma konularında ortak adımlar atılması bekleniyor.

Şili Dışişleri Bakanı van Klaveren de toplantı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu tarihi protokol, Türkiye'nin küresel ticaret ve diplomasi vizyonunun bir yansıması olarak ön plana çıkarken, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin de temel taşlarından biri olmaya aday görünüyor.