Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, ardından tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen sanatçı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kadir İnanır için 28 Haziran'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ailesi ise taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.

"Özel bir vasiyeti yoktu"

Hastane önünde basın mensuplarına konuşan yeğeni Levent İnanır, dayısının yıllar önce söylediği, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak." sözünü hiç unutamadığını belirterek, sanatçının toplumda bıraktığı derin izlere dikkat çekti.

Telefonlarının susmadığını ifade eden Levent İnanır, Kadir İnanır'ın ülkenin dört bir yanında büyük bir sevgiyle karşılandığını, bu süreçte insanların dualarını eksik etmediğini söyledi.

Dayısının son dönemde ağır sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Levent İnanır, daha önce üç kez pıhtı attığını, akciğer ve böbreklerinde ciddi rahatsızlıklar bulunduğunu belirterek, "Artık organları da kendisi de çok yorulmuştu." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin de açıklama yapan Levent İnanır, "Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır'a yakışır şekilde uğurlayacağız." dedi.

Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan Kadir İnanır, sanat hayatı boyunca milyonlarca kişinin sevgisini kazanırken, sevenleri onu son yolculuğunda uğurlamaya hazırlanıyor.