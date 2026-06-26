Emlak Konut GYO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve; kamu temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturdu.

"Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla gerçekleştirilen zirvede; girişimcilik, yapay zekâ, akıllı şehirler, enerji teknolojileri, proptech ve contech çözümleri ile yatırım ekosisteminin geleceği ele alındı.



Bakan Yardımcısı Ömer Bulut: "Teknoloji odaklı kalkınma şehirlerimizin geleceğini şekillendiriyor"

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.



Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesini artırdığını ifade ederek, şehircilik ve inşaat sektöründe geliştirilen yenilikçi çözümlerin ülkenin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye'nin şehirlerini geleceğe hazırlarken kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik ekosisteminin ortak akılla hareket etmesinin önemine işaret eden Bulut, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bu iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Yasir Yılmaz: "Fikirleri sahaya taşıyan bir ekosistem oluşturuyoruz"



Zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise insanlık tarihindeki her büyük dönüşümün arkasında güçlü fikirlerin bulunduğunu belirterek, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bilginin üretime dönüştüğü önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Geçen yıl ilki düzenlenen zirvenin ardından birçok girişimle iş birlikleri geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, fikirlerin yalnızca konuşulmadığı, uygulamaya dönüştürüldüğü bir yapı kurduklarını kaydetti.



Yılmaz, ‘‘Bizim yaklaşımımız fikirleri uygulamaya dönüştürmek ve teknolojileri sahaya taşımaktır. Bu anlayışla oluşturduğumuz Emlak Konut İnovasyon Platformu yani EKİP ile girişimlerin gelişimini destekleyen, yenilikçi teknolojilerin uygulama alanı bulmasını sağlayan güçlü bir yapı oluşturduk’’ dedi.

1000'in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonu

Bu yıl zirvenin çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, organizasyonda 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığını, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonunun ekosistemin önemli aktörleri olarak zirvede bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, EKİP kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 40 üniversitesi ve teknoparkıyla iş birliği protokolleri imzaladıklarını, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayacak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Program kapsamında yürütülen ideathon, hızlandırma ve PoC süreçleriyle girişimcilerin ürün geliştirme ve ticarileşme süreçlerine destek verildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl 5 farklı şehirde düzenlenen ideathonlarda 56 takımın yarıştığını, 15 finalist takımın projelerini zirvede sergileme hakkı kazandığını kaydetti.

29 girişim mezun oldu, 11 girişim çözüm ortağına dönüştü

Yılmaz, hızlandırma programı kapsamında 29 girişimin mezun edildiğini, 11 girişimin Emlak Konut süreçlerine çözüm ortağı olarak entegre edildiğini ve 17 girişimin PoC süreçlerine dahil edildiğini belirtti.

Bu sonuçların fikirlerin ürüne dönüştüğünü ve girişimlerin sektör içinde somut karşılık bulduğunu vurgulayan Yılmaz, genç girişimcilerin ve teknoloji geliştiricilerinin sektörün dönüşümünde kritik rol oynadığını ifade etti.

6 binden fazla öğrenciyle buluşuldu

Genç yeteneklerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, Genç Yetenek Programı kapsamında 37 üniversitede 6 binden fazla öğrenciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Programın gençlerin üretim kabiliyetlerini ve çözüm geliştirme yetkinliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, girişimlerin ilk aklına gelen çözüm ortağı ve yatırımcıların güven duyduğu bir platform olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Emlak Konut'tan girişimlere yatırım desteği

Konuşmasında teknoloji ve girişimcilik yatırımlarına yönelik yeni bir adımı da açıklayan Yılmaz, EKİP bünyesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulacağını duyurdu. Yılmaz, fon sayesinde girişimlerin yalnızca fikir ve ürün geliştirme aşamasında değil, büyüme ve yatırım süreçlerinde de destekleneceğini belirterek, "Fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Gayrimenkul geliştirmede olduğu kadar teknolojide de küresel oyuncu olacağız"

Emlak Konut'un 73 yıllık tecrübesini geleceğin teknolojileriyle buluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, iştirak şirketlerinin farklı uzmanlık alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

EPP'nin proje geliştirme ve yönetiminde, EKA Asansör'ün yerli sanayi alanında, EKA Enerji ve Teknoloji'nin ise enerji çözümleri, dijital altyapılar ve teknoloji projelerinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Yılmaz, Emlak Konut Global'in Hayat Mekke Projesi ile bilgi birikimini uluslararası ölçekte değerlendirdiğini kaydetti.

Yılmaz, "Proptech ve Contech alanlarını sektörümüzün geleceğine yön verecek stratejik başlıklar olarak görüyoruz. Hedefimiz yalnızca gayrimenkul geliştirmede değil, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında da küresel ölçekte referans gösterilen bir yapıya dönüşmektir." dedi.

Akıllı şehirler ve yapay zekâ gündemin merkezinde yer aldı

Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek panellerde yapay zekâ uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği, dijital ikizler, sürdürülebilir yapı teknolojileri, yatırım ekosistemi ve girişim sermayesi mekanizmaları ele alınacak. Katılımcılar teknoloji girişimlerinin ürünlerini inceleme ve yatırımcılarla birebir görüşme imkânı buluyor. Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın, kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasını buluşturarak Türkiye'nin teknoloji odaklı şehircilik vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi ‘her icat yeni bir milat’ temasıyla gerçekleşti

Geleceğe kapı açan fikirlerin buluşma noktası olan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi, katılımcılarına eşsiz bir zaman yolculuğu imkânı sundu. Zirve alanında hareketli portreler ve dijital bilgi ekranlarıyla donatılan "Bilim İnsanları Tüneli", yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan bir "Vizyon Köprüsü" kurdu.

Tarihin akışını değiştiren 13 büyük dehanın yer aldığı "Bilim İnsanları Tüneli", zirvenin mottosu olan "Her icat yeni bir milat" sözünü de adeta ete kemiğe büründürdü. Katılımcılar bu tünelde, Isaac Newton'dan, Harezmi’ye, El-Cezeri'den, Nikola Tesla’ya uzanan bir mirasla karşılaştı. Tünelde ayrıca Biruni, Leonardo da Vinci, Mimar Sinan ve Piri Reis'in derin bilgeliği de yer aldı. Hezarfen Ahmet Çelebi ve radyoaktivite çalışmalarıyla tanınan Marie Curie, DNA onarımı faaliyetleriyle Nobel ödüllü Aziz Sancar, stratejik dehasıyla İstanbul’u fethederek "bir çağı kapatıp yenisini açan" Fatih Sultan Mehmed ve tarihçi Halil İnalcık ise azmin ve stratejinin önemini bugünün iş dünyasına yeniden hatırlattı.