Uluslararası basında yer alan haberlere göre Trump yönetimi, Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerinde uçak motoru satışına onay vermeye hazırlanıyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanan F110 motorlarının ihracatına izin verilmesi gündemde bulunuyor. Ayrıca Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda da olumlu bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor.

Öte yandan ABD-İran hattındaki gelişmeler de yakından izleniyor. Fox News'te yer alan habere göre Trump, İran'ın nükleer materyallerinin kaldırılması için 672 milyon dolarlık bir bütçe talep etti.

Karahan'dan Enflasyon ve Rezerv Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da gerçekleştirdiği sunumda para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, sıkı para politikası duruşunun sürdürüldüğünü belirterek, dengelenen iç talep, güçlü rezervler ve sağlıklı cari denge görünümünün dezenflasyon sürecine destek verdiğini ifade etti.

Döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu vurgulayan Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını söyledi. Karahan ayrıca, Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarının yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde olduğuna yönelik tahminlerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik bir risk haline geldiğini belirterek, iklim eylemlerinin büyüme, istikrar ve refah açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Beyaz Eşya Sektöründe Daralma Sürüyor

TÜRKBESD verileri, beyaz eşya sektöründeki yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu. Mayıs ayında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 gerileyerek 2,1 milyon adede düştü. İhracatta ise yüzde 29'luk sert bir düşüş yaşanırken satışlar 1,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk beş ayında iç satışlarda yüzde 6, ihracatta ise yüzde 20'lik gerileme kaydedildi. Veriler, hem iç talepte hem de dış pazarlarda sektörün zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ediyor.

Borsa İstanbul'da Temkinli Görünüm

BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 1,43 kayıpla 14.331 puandan tamamladı. Böylece endeks, 12 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmiş oldu. İşlem hacmi de 139,4 milyar TL ile son ayların en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Piyasa uzmanları, işlem hacmindeki zayıflık ve kapanışın gün içi en düşük seviyelere yakın gerçekleşmesinin kısa vadede temkinli görünümün devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Buna rağmen güne sınırlı alımlarla başlanabileceği değerlendiriliyor.

MSCI Uyarısı Yabancı Yatırımcıların Radarında

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar da piyasaların gündeminde yer aldı. Kuruluş, şirketlerin ortaklık yapılarındaki şeffaflığın artırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanmaması halinde Türkiye'nin endeks sınıflandırmasının yeniden değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Kasım ayında yapılacak gözden geçirme öncesinde somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan MSCI, aksi durumda resmi bir danışma süreci başlatılabileceğini açıkladı. Söz konusu gelişme, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına bakışı açısından önem taşıyor.

Piyasaların Gözü ABD Enflasyon Verisinde

Küresel yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD verileri bulunuyor. Özellikle Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi, para politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Piyasa beklentileri çekirdek PCE'nin aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış göstermesi yönünde şekilleniyor. Açıklanacak verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Petrol ve Altında Baskı Devam Ediyor

Enerji piyasalarında jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki geri çekilme sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin yeniden hız kazanması ve ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların ilerleme kaydetmesi arz endişelerini önemli ölçüde hafifletti.

Brent petrol fiyatı yeniden 75 doların altına gerilerken, Uluslararası Enerji Ajansı verileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatının savaş öncesi seviyelerin büyük bölümüne ulaştığını gösteriyor.

Değerli metaller tarafında ise doların güçlenmesi ve sıkı para politikalarının uzun süre devam edeceği beklentileri nedeniyle satış baskısı öne çıkıyor. Altın ve gümüş fiyatlarında görülen geri çekilmede, yüksek faiz ortamının yatırımcı tercihleri üzerindeki etkisi belirleyici olmaya devam ediyor.