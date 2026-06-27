Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildiği hatırlatıldı. Düzenleme kapsamında, satış bedelinin nakit, havale veya EFT ile ödenmesi halinde işlemlerin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Yeni sistem sayesinde taşınmazın mülkiyet devri ile satış bedelinin aynı anda el değiştirmesi sağlanacak. Böylece hem alıcı hem de satıcı açısından ödeme güvenliği artırılırken, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, güvenli ödeme sisteminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların iş birliği içinde yürüttüğü teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sistemin tüm entegrasyonlarının sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için yönetmelikle verilen yetkinin kullanıldığı ve uygulamanın başlangıç tarihinin üç ay ertelendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, güvenli ödeme sistemi 1 Ekim 2026 itibarıyla taşınmaz satışlarında zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak. Kararın, sistemin tüm paydaşlar tarafından eksiksiz ve güvenli şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.