İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre, 2025'in ilk beş ayında 2 milyar 372 milyon dolar olan toplam maden ihracatı, bu yılın aynı döneminde 370 milyon dolarlık artışla 2 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

İhracatın lokomotifi metalik cevherler oldu. Bu grupta ihracat yüzde 26,5 artış göstererek 902 milyon dolardan 1 milyar 141 milyon dolara çıktı. Endüstriyel mineraller ihracatı da yüzde 13,5 artışla 472 milyon dolardan 536 milyon dolara yükseldi.

Buna karşın doğal taş sektöründe daralma sürdü. Geçen yılın ilk beş ayında 772 milyon dolar olan doğal taş ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 2 gerileyerek 756 milyon dolar seviyesine indi.

Çin zirvedeki yerini güçlendirdi

Türkiye'nin en fazla maden ihracatı yaptığı ülke 801 milyon dolarla Çin oldu. Çin'e yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış gösterdi. ABD 218 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan 213 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. İspanya'ya ihracat yüzde 8,3 artarken, İtalya'ya yapılan satışlarda ise yüzde 5,4'lük gerileme yaşandı.

"Artışın temelinde metal madenciliği var"

İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Büyükgüçlü, ihracattaki yükselişin temelinde metal madenleri ile endüstriyel minerallerdeki üretim ve talep artışının bulunduğunu belirtti. Yurt içindeki üretim kapasitesinin artmasının yanı sıra küresel talebin de yükselişe geçtiğini ifade eden Büyükgüçlü, arz ve talebin birbirini destekleyen bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Doğal taş sektöründeki gerilemeye de dikkat çeken Büyükgüçlü, porselen, seramik ve kuvars bazlı ürünlerin doğal taşın pazar payını azaltması, artan üretim maliyetleri, bazı mermer ocaklarının kapanması ve yeni ruhsat süreçlerinde yaşanan bürokratik gecikmelerin sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sektör temsilcileri, metal madenciliğindeki büyüme ivmesini korurken doğal taş sektörünün rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hayata geçirilmesinin önem taşıdığına dikkat çekiyor.