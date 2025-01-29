Türkiye’den Azerbaycan ve Özbekistan’a Büyük Yatırım

Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların 37 milyar dolara, Türkiye ile Özbekistan arasındaki yatırımların ise 4,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. "Birlikte kazanma, büyüme ve refahı artırma hedefiyle çalışıyoruz" diyen Bolat, ticaret hacminin ve yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin Azerbaycan ve Özbekistan ile Ticaretinde Büyük Artış

Bolat, Türkiye’nin son yıllarda Azerbaycan ve Özbekistan ile ticaret hacmini önemli ölçüde artırdığını belirterek, şu verileri paylaştı:

Türkiye-Azerbaycan ikili ticaret hacmi : 8 milyar dolara ulaştı.

: 8 milyar dolara ulaştı. Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi : 3 milyar dolara yükseldi.

: 3 milyar dolara yükseldi. 2003'ten bu yana Türkiye’nin Özbekistan’a ihracat ı 15 kat , Azerbaycan’a ihracatı ise 9 kat arttı .

Türkiye’nin Özbekistan’a ı , Azerbaycan’a ihracatı ise . Aynı dönemde, Azerbaycan’dan Türkiye’ye ithalat 40 kat, Özbekistan’dan Türkiye’ye ithalat 10 kat arttı.

Bolat, "Tercihli ticaret anlaşmalarını yeni ürünlere genişletmek için Azerbaycan ve Özbekistan ile müzakerelerimizi sürdürüyoruz" diyerek, ticarette serbestleşme sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

Türk Müteahhitlerden 28 Milyar Dolarlık Proje

Üç ülke arasında müteahhitlik alanında güçlü iş birlikleri olduğunu belirten Bolat, "Türk müteahhitler, Özbekistan ve Azerbaycan’da toplam 28 milyar dolar değerinde 836 inşaat projesi tamamladı" dedi. Karabağ’ın yeniden inşasında da Türk müteahhitlerin aktif rol aldığını vurgulayan Bolat, enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim ve inşaat sektörlerinde yatırımları artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Zengezur Koridoru ve Orta Koridor Projesi

Bakan Bolat, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ticareti kolaylaştırmak için ulaştırma alanında önemli adımlar atıldığını belirterek, "Zengezur bağlantısındaki yatırımlar hızla tamamlanmak üzere. Bu hat, Uzak Doğu’yu Avrupa’ya bağlayan Orta Koridor’un en kritik parçalarından biri olacak" diye konuştu.

Özbekistan ve Azerbaycan’dan Türkiye ile İş Birliğine Tam Destek

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Türkiye ve Azerbaycan’dan Özbekistan’a gelen yatırım hacminin 10 kat artarak 2,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Kudratov, “Son 7 yılda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi %50 artarak 3,2 milyar dolara çıktı” dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ise Türk cumhuriyetleriyle iş birliklerini geliştirme hedefinde olduklarını belirterek, “Siyasi ve ekonomik iş birliklerimiz kardeşlik temelinde derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladıkları forum, ticaret, yatırım ve altyapı projelerindeki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağının sinyallerini verdi.