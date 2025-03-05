2024’te Rekor Büyüme ve Yüksek Yatırım

Dr. Koç, 2024 yılı itibariyle gelirlerini yüzde 7,8 artırarak 166,7 milyar TL'ye ulaşan Turkcell'in, vergi öncesi kârını ise yüzde 88 oranında artırarak rekor büyüme kaydettiğini belirtti. Fiber altyapı ve veri merkezi yatırımlarının yanı sıra, şirketin yenilenebilir enerji alanında da önemli adımlar attığı vurgulandı. Ayrıca, Turkcell’in 1,9 milyon faturalı abone kazanarak son 15 yılın en yüksek abone artışına ulaştığı ifade edildi.

2025 Yılı Yatırım ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

2025 yılı için belirlenen hedefler arasında, Turkcell'in altyapı yatırımlarına hız vereceği, özellikle 5G, fiber ve veri merkezi projelerine öncelik vereceği açıklandı. Dr. Koç, “2025, yatırımlarımızın artarak devam edeceği, sürdürülebilirlik ve veri merkezi operasyonlarının ön plana çıkacağı bir yıl olacak” diyerek, bu yıl için gelirlerde yüzde 7-9 arasında reel büyüme ve yüzde 41-42 FAVÖK marjı hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, şirketin gelir büyümesinin yüzde 32-34 oranında gerçekleşmesi beklenen veri merkezi ve bulut işine yönelik yatırımlarının önemine değindi.

Türkiye’nin Dijital Altyapısına Katkı

Dr. Koç, Turkcell’in Türkiye’ye yaptığı toplam 28 milyar dolarlık yatırımı aşan katkılarla ülkenin dijital altyapısına güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti. 5G ve fiber altyapısına yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Türkiye için 5G, devasa bir otoyol gibi. Bu alandaki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yerli 5G teknolojisi olan ULAK’la ulusal iletişim altyapısına katkı sağlamak için önemli iş birlikleri yaptıklarını da ekledi.

Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir Yatırımlar

Sürdürülebilirlik konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Dr. Koç, “Tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca, baz istasyonlarımızı yeşillendiriyor ve güneş enerjisi yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. 2024-2026 yılları arasında güneş enerjisi projelerine 240 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını belirten Dr. Koç, şirketin çevre dostu projelerle enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Veri Merkezi Alanında Yeni Bir Adım

Turkcell, 2024 yılı itibariyle kurduğu TDC Veri Hizmetleri şirketi ile Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olma yolunda ilerliyor. Dr. Koç, Türkiye'yi küresel bir veri merkezi üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 467 milyon euro yatırım yaparak, ulusal ve uluslararası veri trafiğine hizmet edebilecek bir altyapı oluşturduklarını belirtti.

Turkcell ve Samsung İş Birliğiyle 5G’ye Geçişi Hızlandıracak

Turkcell, 2025 yılı içinde 100 bin adet özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihazı satışa sunarak 5G’nin Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Dr. Koç, Samsung ile yapılan bu iş birliğinin, Türkiye’nin 5G’ye geçişinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk

Son olarak, Turkcell’in son 10 yılda gerçekleştirdiği toplumsal katkı çalışmalarının 12 milyar TL’yi aştığını belirten Dr. Koç, şirketin sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemin altını çizdi. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdikleri projelerle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Turkcell, 2024 yılı itibariyle hem operasyonel hem de finansal açıdan güçlü bir büyüme kaydederken, 2025 yılı için belirlediği yatırım odaklı hedeflerle Türkiye'nin dijital altyapısına katkı sağlamaya ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.