Akademik yıl için GAÜ’de düzenlenen törene üniversite yetkililerinin yanı sıra, öğrenciler, akademik kadro, siyasiler, yurt dışından üniversite rektör ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

“Yeşilçam’ın Sultanı” olarak anılan Türkan Şoray da GAÜ İletişim Fakültesi öncülüğünde ülkeye gelerek töreni izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende GAÜ’nün 40’ıncı yılı nedeniyle hazırlanan video gösterildi. Törene, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Ertuğruloğlu, Türkan Şoray’a GAÜ adına anı plaketi sundu. Yurtsever: “KKTC’nin ilk üniversitesi GAÜ bilgiye, öğrenmeye ve gelişmeye adanmış bir üniversitedir” Törende GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar konuşma yaptı. İlk sözü alan Yurtsever, “KKTC’nin ilk üniversitesi GAÜ’nün, bilgiye, öğrenmeye ve gelişmeye adanmış bir üniversite olduğunu” vurgulayarak, 40’ıncı yılı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bilginin hızla değiştiği, dijital devrimlerin, teknolojik yeniliklerin ve küresel dinamiklerin hayatı her geçen gün yeniden şekillendirdiğini kaydeden Yurtsever, girişimci ve araştırmacı bir üniversite olmanın yalnızca bir hedef değil, sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yurtsever, girişimci ve araştırmacı ruhla bilgi üretmenin, yenilikçi çözümler geliştirmenin ve bu bilgiyi toplumun faydasına sunmanın temel görevleri olduğunu ifade etti. Dünyanın ve toplumun şu an için en büyük ihtiyacının barış olduğunu belirten Yurtsever, 2024-2025 Akademik yılını “Barış Yılı” ilan ettiklerini söyledi. Barış içinde yaşamanın ve barışı inşa etmenin değerinin her zamankinden fazla önem kazandığını da belirten Yurtsever, bugünkü nesillerin, kendinden önce yaşayan kuşakların hayali olan barışı gerçekleştirebilecek bilgiye, teknolojiye ve küresel iş birliğine sahip olduğunu vurguladı.

Yurtsever, konuşmasında gençlere de seslenerek, barışın, eşitliğin ve adaletin kurucu ve savunucuları olmalarını istedi. Akpınar: “GAÜ, KKTC’ye, onun dünyadaki yerine ve Kıbrıs Türk toplumuna önemli değerler ve başarılar kazandırdı” GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, küçük bir çalışma ofisinde KKTC’nin ilk üniversitesi GAÜ’nün kuruluşu için çalışma yaptıkları günlere işaret ederek, 40 yıl uzun gibi görülse de dünyadaki üniversitelerin kuruluşunun çok daha eskiye dayandığını söyledi,

“Biz daha emekleme sürecindeyiz” dedi. GAÜ’nün 40 yıllık süreçte, KKTC’ye, onun dünyadaki yerine ve Kıbrıs Türk toplumuna önemli değerler ve başarılar kazandırdığını ifade eden Akpınar, üniversitenin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ülkedeki üniversitelerin KKTC ve Kıbrıs Türk varlığı için taşıdığı önemin fark edilmesi gerektiğini de söyleyen Akpınar, KKTC üniversitelerinin dünya insanına hizmet vermek üzere kurulduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Üniversiteleri dünyadan koparan, ağırlaşan TC-KKTC muhaceret kuralları, öğrencilere yönelik zorlaştırılan vize uygulamaları, çift vize uygulamaları, KKTC’deki yerleşik ve katı bürokratik düzenlemeler, öğrenci hareketliliğini sınırlayan kurallar, yükseköğretim kurumlarına uluslararası kabul için destek vermek yerine bu girişimleri günlük kararlara kurban etmek…

Meclis’te yükseköğretimle ilgili yasaları bekletmek ve sorunların ateşini körüklemek gibi vahim sonuçlar üniversiteleri çok zorlamaktadır.” Konuşmaların ardından akademik yılın ilk dersini Prof. Dr. Ronald Lionel Douglas French verdi. French’e “Emeritus profesörlük” payesiyle GAÜ cübbesi takdim edildi.

Quartret grubunun müzik dinletisi ardından Türk sinemasının yıldızı Türkan Şoray’a fahri doktora unvanı takdim edildi.

Şoray’a, “Balıkçı Kız” sinema filminden esinlenerek hazırlanan kırmızı-mavi renkte GAÜ cübbesi de giydirildi. Şoray Konuşmasına “Benim için eğitim, okul, üniversite kutsaldır” diyerek başlayan Türkan Şoray, GAÜ’ye davet edilerek bu şekilde onurlandırılmasının gururla hatırlayacağı anılar arasında yer alacağını vurguladı. “50 senedir Kıbrıs benim sevdamdır…” diyen Şoray, 50 yıl önce buraya geldiğinde, “Kıbrıs’ta her şey güzel olsa…” diyerek içinden bir dilek geçirdiğini, ülke bağımsızlığa kavuştuğunda da en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindiğini söyledi. “Kıbrıs’a gelmek, sıcakkanlı insanlarıyla kucaklaşmak hayalimdi. GAÜ’nün değerli daveti benim için büyük mutluluk oldu, seve seve geldim” diyen Şoray, üniversitenin başarılarının sürmesini diledi.

Türkan Şoray Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nda şehit düşen Türk askerleri için yapılan şehitliği ziyaret etti.