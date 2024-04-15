Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligdeki kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasına geçmesi, futbol camiasında tartışma konusu haline geldi.

TFF, sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz Futbol Federasyonları'ndan yabancı Video Yardımcı Hakemleri (VAR) talep etti ve bu talep ilgili federasyonlar tarafından kabul edildi.

Bu uygulamanın maliyeti, yol ve harcırah paraları da dahil olmak üzere maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi buluyor. Türkiye'deki VAR hakemlerinin maç başına aldığı ücret ise 15 bin TL iken, AVAR hakemlerinin ücreti 7 bin 500 TL olarak belirlendi.