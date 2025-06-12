Taahhüt Mağdurları ve Haksızlıklar

Zamlı tarifeler taahhütlü ve taahhütsüz tüm yeni aboneleri kapsarken, mevcut taahhütleri devam eden müşteriler şimdilik zamdan muaf tutuldu. Ancak taahhüt bitmeden aboneliğini sonlandıranların cayma bedeli zamlı fiyatlar üzerinden hesaplanacak. Bu durum, tüketiciler için adeta bir tuzak işlevi görüyor. Taahhüt sisteminin müşteri lehine değil, şirket lehine kurgulandığı bir kez daha ortaya çıkmış durumda.

Kullanıcı Hakları ve Rekabet

Türk Telekom’un yaptığı bu zamlar, piyasadaki rekabetin yetersizliğini ve tüketici haklarının göz ardı edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dijital çağda internet artık temel bir ihtiyaç. Fiyat artışlarının makul sınırlar içinde tutulması, alternatif teknolojilerin desteklenmesi ve rekabetin artması için regülasyon kurumlarının daha aktif rol alması gerekiyor.