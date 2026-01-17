1909 yılından bu yana faaliyet gösteren okul, disiplinli ve yoğun eğitim anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Tuzla yerleşkesinde; piyade sınıfına mensup subay, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, muharebe sahasının ağır yükünü kaldırabilecek şekilde yetiştiriliyor. Eğitimlerin temel hedefi, personelin her türlü arazi, hava ve görüş şartında, baskı ve stres altında görevini başarıyla yerine getirebilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor.

Millî Savunma Üniversitesi’nden mezun olan piyade sınıfı teğmenler ve astsubay çavuşlar, Piyade Okulunda 8 ay süren Subay/Astsubay Temel Kursuna alınıyor. Kurs süresince yoğun tempo, uzun intikaller, gece eğitimleri, arazi faaliyetleri ve atışlarla kursiyerler hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınanıyor. Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla icra edilen eğitimlerde dayanıklılık, karar verme kabiliyeti ve liderlik özellikleri sürekli test ediliyor.

Piyade Okulu yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri personeline değil, dost ve müttefik ülkelerin askerlerine de eğitim veriyor. Son dönemde 9 farklı ülkeden 153 misafir askerî personel, Türk personel ile aynı zorlu şartlarda eğitim aldı.

Okulda verilen eğitimlerde yerli ve millî imkânlarla geliştirilen silah sistemleri ile simülasyon altyapıları etkin biçimde kullanılıyor. Zırhlı muharebe araçlarının sürüş ve kullanım eğitimleri, kuleli zırhlı araç simülatörleri, termal kamera ve radar sistemleri ile tanksavar ve havan eğitimleri; her türlü arazi ve hava şartında, gece ve gündüz icra ediliyor.

Teknolojinin harp sahasındaki etkisinin artmasıyla birlikte dron ve dronsavar eğitimleri de yoğunlaştırıldı. Yerli ve millî dron sistemleriyle yapılan uygulamalı eğitimlerde kursiyerler hem operatörlük becerisi kazanıyor hem de bu sistemlere karşı alınacak tedbirleri sahada öğreniyor.

Modern harp ortamında büyük önem taşıyan meskûn mahal muharebelerine yönelik eğitimler de Tuzla’daki özel alanlarda gerçekleştiriliyor. Dar sokaklar, kapalı alanlar ve bina içlerinde oluşturulan senaryolarla personel birebir sahaya hazırlanırken, hudut karakolu ve üs bölgesi eğitim alanlarında gece-gündüz görev yaparak gerçek görev ortamını önceden tecrübe ediyor.

Eğitim sürecinin önemli bir bölümünü fiziki dayanıklılık faaliyetleri oluşturuyor. Engelli koşu parkurları, uzun mesafe koşuları ve birlik halinde yapılan kondisyon çalışmalarıyla personelin dayanıklılığı, irade gücü ve disiplin anlayışı üst seviyeye çıkarılıyor.

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Piyade Okulundan mezun olarak atandıkları birliklerde göreve başlıyor. Piyade Okulu Komutanlığı, ağır şartlar altında verdiği eğitimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücünü sahaya taşıyacak personeli yetiştirmeyi sürdürüyor.