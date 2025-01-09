Singapur Zirvede, Türkiye Yükselişte

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında, 195 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur, zirvedeki yerini korudu. 193 destinasyona erişim sağlayan Japonya ise ikinci sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri sıralamada gerilese de ilk sıralardaki hakimiyetini sürdürüyor. Türkiye ise son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, bu yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

“2025 Pasaport Endeksi’nde Türkiye’nin 6 basamak birden yükselmesi mutluluk verici bir gelişme. Jeopolitik koşullar, yalnızca dünya siyasetini değil, ekonomiyi de derinden etkiliyor. Türkiye’nin bu başarısı, uluslararası hareketlilikteki önemini artırdığı gibi, vizesiz seyahat imkanı sağladığı ülkelerle diplomatik ilişkilerde de olumlu bir tablo çiziyor.”

Birleşik Arap Emirlikleri İlk 10’da Yer Alan Tek Arap Ülkesi

Listede ilk 10’da yer alan ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa’dan oluşurken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dikkat çekici bir başarıya imza attı. 185 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 10’uncu sıraya yerleşen BAE, ilk 10’a giren tek Arap ülkesi oldu.

Çin ve Türkiye’den Dikkat Çeken Yükselişler

Son 10 yılda büyük bir atılım gerçekleştiren Çin, 2015 yılında 94’üncü sıradayken, 2025’te 60’ıncı sıraya kadar yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’nin de vizesiz seyahat imkanı sağladığı ülkelerde artış kaydetmesi, uluslararası alanda gücünü pekiştirdiğini gösteriyor.

Henley Pasaport Endeksi Hakkında

19 yıldır dünyanın tüm pasaportlarını sıralayan Henley Pasaport Endeksi, IATA’nın sağladığı resmi verilere dayanarak düzenleniyor. Endeks, seyahat özgürlüğü ve uluslararası hareketlilik açısından önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin bu yükselişi, hem ulusal hem de uluslararası alanda pozitif bir tablo çizerken, gelecek yıllarda daha üst sıraları hedefleme potansiyelini ortaya koyuyor.