Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv endüstrisi, küresel pazarlardaki gücünü tarihi bir başarıyla taçlandırdı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmede, otomotiv sektörünün 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı duyuruldu.

Büyüme ivmesini kesintisiz sürdüren sektör, Türkiye’nin en çok ihracat yapan lider alanı olma unvanını da korudu.

190'dan Fazla Ülkeye Türk İmzası

Türk otomotiv sanayisi, dünya genelinde yaşanan teknolojik değişimlere ve küresel tedarik zincirindeki dönüşümlere en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında yer aldı. Esnek ve yüksek kaliteli üretim kabiliyeti sayesinde Türkiye, 190’dan fazla ülke ve serbest bölgeye otomotiv ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi.

Avrupa'nın Hafif Ticarideki Zirvesi: Türkiye

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin otomotiv ihracatında aslan payını yine Avrupa pazarı aldı. Toplam ihracatın yüzde 70’inden fazlası Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildi.

Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki gücü rakamlara şu şekilde yansıdı:

Dünya Sıralaması: Motorlu taşıt üretiminde dünyada 12. sırada .

Avrupa Sıralaması: Motorlu taşıt üretiminde Avrupa'da 5. sırada .

Hafif Ticari Araç: Hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın 1 numarası.

2026 Hedefi: Yeşil Dönüşüm ve Yeni Rekorlar

Ticaret Bakanlığı, elde edilen bu tarihi başarının ardından gözünü 2026 ve sonrasına dikti. Sektörün küresel rekabetçiliğini koruması amacıyla; yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerine yönelik AR-GE ve üretim çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Bakanlık, Türk otomotiv sektörünün küresel pazarda daha da güçlenmesi ve 2026 yılında yeni zirveleri görmesi için tüm destek programlarıyla sanayicinin ve ihracatçının yanında olmaya devam edeceğini kararlılıkla vurguladı.