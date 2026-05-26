Washington ile Tahran hattında sular durulmuyor. İki ülke arasındaki kronik gerilimi kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan süreci derinden etkileyecek çok sert bir çıkış geldi.

Trump, İran’ın nükleer programının kalbini oluşturan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında net ve tavizsiz bir açıklama yaptı.

"Ya ABD'ye Teslim Edin Ya Da Bulunduğu Yerde İmha Edin"

Kendisine ait Truth Social sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj yayınlayan Donald Trump, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu "Nükleer Toz!" olarak nitelendirdi. Bu stokların kesin bir surette ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, Tahran yönetimine iki seçenek sundu:

"Zenginleştirilmiş Uranyum (Nükleer Toz!), ya buraya getirilip imha edilmek üzere derhal ABD’ye teslim edilecek ya da tercihen İran ile işbirliği ve koordinasyon içinde; Atom Enerjisi Komisyonu veya muadili bir kurumun denetiminde bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir konumda imha edilecek."

Diplomatik Çabaların Gölgesinde "Nükleer" Restleşme

Uzun süredir iki ülke arasında mekik dokuyan diplomatların gerilimi düşürme formülleri aradığı bir dönemde gelen bu açıklama, Washington'ın nükleer konusunda geri adım atmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Trump'ın, uranyumun imhası için uluslararası bir denetimi (Atom Enerjisi Komisyonu) işaret etmesi ise sürecin önümüzdeki günlerde daha da sertleşebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

Tahran yönetiminin, Trump'ın bu "ya teslim et ya imha et" ültimatomuna nasıl bir yanıt vereceği ise tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.