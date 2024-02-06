Yunus Emre Enstitüsü, eşsiz gastronomi zenginliğiyle dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk mutfağını, Asya-Pasifik Bölgesi’nde tanıtmak amacıyla çeşitli gastro-diplomasi faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Laksamana Business College Aşçılık Okulunda gerçekleştirilen atölyenin ilk etkinliğinde, Büyükelçilik Aşçısı Adem Can tarafından Türk mutfağından tarhana çorbası, karnıyarık ve kabak tatlısı uygulamalı olarak katılımcılara öğretildi.

Türkiye Cumhuriyeti Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Lale Ersoy’un katıldığı atölyede zengin Türk mutfağına dair gastronomi sohbetleri de gerçekleştirildi. Büyükelçi Prof. Dr. Hamit Ersoy gerçekleştirdiği konuşmada, kültürel diplomasinin önemli unsurları arasında yer alan gastro-diplomasinin yıllar içerisinde ülkeler arasındaki ilişkilerde ve kültürel etkileşimde önemli bir araç haline gelmesine değindi.



Büyükelçi Prof. Dr. Ersoy, gastro-diplomasiyle birlikte ‘gastro-kültü’, ‘gastro-turizm’ gibi birçok terimi barındıran mutfak kavramının turizm açısından da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.



“Türk kültürünü Brunei’de tanıtma çalışmalarımızı geniş bir yelpazeye taşıdık”

Brunei Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Lale Ersoy, “Bruneililer, Türkiye’nin eşsiz kültürel zenginliklerine yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl başlattığımız Türkçe öğretimi faaliyetlerimize geleneksel Türk sanatları, Türk sineması, Türk okçuluğu gibi kültürel etkinliklerimizi de ekleyerek Türk kültürünü Brunei’de tanıtma çalışmalarımızı geniş bir yelpazeye taşıdık” ifadelerini kullandı.



“Türk mutfağını tanıtarak aynı zamanda ülkemizin gastro-turizm unsurlarını da gözler önüne seriyoruz”

Koordinatör Ersoy, “Gastro-diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında yüzlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerle etkileşime girerek zengin bir birikimden oluşan Türk mutfağını tanıtarak aynı zamanda ülkemizin gastro-turizm unsurlarını da gözler önüne seriyoruz. Yıl boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerine ait damaklarda iz bırakan lezzetleri Bruneililere tanıştırmaya devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz faaliyetimize 5 bakanın eşi de katıldı” değerlendirmelerinde bulundu.



‘Türk Yemekleri Atölye Çalışması’na katılan Bruneili bürokratlar ve iş kadınları, Türk mutfağının çok lezzetli olduğunu ve Türk yemeklerini çok beğendiklerini ifade etti.

‘Türk Yemekleri Atölye Çalışması’, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.