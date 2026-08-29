Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” faaliyetlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ağustos’ta gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 37 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
35 şüpheli tutuklandı
Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda 37 şüpheliden 35’i hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, Alihan Kuriş’in liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün yapılanmasına yönelik sürdürüldüğü bildirildi.
Başsavcılığın soruşturmayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.