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Başsavcılığın soruşturmayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda 37 şüpheliden 35’i hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı .

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 37 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” faaliyetlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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