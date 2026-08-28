Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon Tyre Group, MM Technology'nin geliştirdiği ralli kamyonu serisinin en yeni modeli MMT EVO5'in tanıtımıyla birlikte uzun yıllara dayanan iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı.

MMT EVO5, MM Technology’nin ralli kamyonu serisinin en yeni versiyonu olarak öne çıkıyor. Dünyanın önde gelen ralli kamyonu üreticileri ve geliştiricileri arasında yer alan Çek şirketinin kurucuları arasında, iki kez Dakar Rallisi’ni kazanan ve Baja Aragón ile Rallye du Maroc da dahil olmak üzere birçok prestijli organizasyonda şampiyonluk elde eden Martin Macík Jr. da bulunuyor.

Yeni kamyonun tanıtımı, MM Technology’nin münhasır orijinal ekipman lastik iş ortağı olan Prometeon Tyre Group açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor. MM Technology’nin Çek Cumhuriyeti’ndeki tesisinde üretilen tüm ralli kamyonlarının Prometeon lastikleriyle donatılması, sürekli araştırma ve geliştirmeye yönelik ortak yaklaşım ile iddialı performans hedefleri üzerine kurulu teknik iş birliğini ortaya koyuyor.

Dakar'da test edilen teknoloji, Kocaeli'nde geliştirilen performans

Prometeon mühendisleri, MM Technology ekibi ve Martin Macík Jr. ile yürütülen ortak geliştirme çalışmaları sayesinde şirketin ralli lastiği ürün gamı sürekli geliştiriliyor. İlk olarak en zorlu koşullar için tasarlanan S02 Pista ile başlayan geliştirme süreci, S02 Rally ile devam etti, son olarak bugün Prometeon'un bugüne kadar geliştirdiği en ileri seviye ralli lastiği olan S02 Rally EVO modeline ulaştı. Kocaeli Fabrikası'ndaki Ar-Ge merkezinde, Türk mühendislerinin bilgi birikimiyle geliştirilen ve üretilen bu lastikler, en zorlu yarış koşullarında elde edilen deneyimle sürekli geliştirilmeye devam ediyor.

Bu ortak geliştirme programının başarısı, 2026 Dakar Rallisi'nde bir kez daha kanıtlandı. MM Technology yarışa dokuz kamyonla katılırken, araçların sekizi bitiş çizgisine ulaştı ve altısı genel klasmanda ilk 10'da yer aldı. Prometeon lastikleriyle yarışan Martin Macík Jr. liderliğindeki MM Technology Fabrika Takımı ile ItalTrans Racing Team'in genel klasmanda ilk dokuz içerisinde yarışı tamamlaması, Prometeon lastiklerinin en zorlu arazi koşullarındaki dayanıklılığını, güvenilirliğini ve yüksek performansını bir kez daha ortaya koydu.

Geleceğin teknolojisi sahada geliştiriliyor

Ortak geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Prometeon ve MM Technology mühendisleri, Tunus çölünde kapsamlı bir test programı gerçekleştirerek yaklaşan ralli-raid sezonu öncesinde hem lastiklerin hem de yeni ralli kamyonunun geliştirilmesine katkı sağlayacak değerli veriler elde etti.

Motor sporları, inovasyon için benzersiz bir test ortamı sunmayı sürdürürken, kat edilen her kilometre geleceğin ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prometeon Ar-Ge Başkanı Francisco Nascimento, şunları söyledi:

"MM Technology ile yürüttüğümüz iş birliği teknik bir ortaklığın çok ötesinde, sürekli inovasyon anlayışı üzerine kurulu gerçek bir ortak geliştirme program niteliği taşıyor. Dünyanın önde gelen ralli kamyonu üreticilerinden birinin Prometeon'u tek orijinal ekipman lastik tedarikçisi olarak tercih etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda ürünlerimizi mümkün olan en zorlu koşullarda geliştirmemize de olanak tanıyor. Martin Macík Jr., bizi sürekli daha ileriye taşıyan sıra dışı bir geliştirme pilotu. MM Technology mühendislik ekibinin uzmanlığı ve inovasyon tutkumuz bir araya geldiğinde, en yeni nesil lastiklerimizin performansına daha da fazla güveniyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prometeon Geniş Avrupa Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, şunları söyledi:

“Dakar Rallisi şampiyonu bir yarışçının lastiklerini Türkiye’de geliştirmek Prometeon Türkiye olarak bizim için çok önemli. Bu hem Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin yetkinliğini ortaya koyarken hem de Ar-Ge merkezimizin sınırlarını zorlaması açısından da çok değerli. Ar-Ge merkezindeki Türk mühendislerin geliştirdiği bu lastiklerin yeni MMT EVO5'in orijinal ekipmanı olarak tercih edilmesinden ve aracın rekabet yolculuğuna eşlik edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."